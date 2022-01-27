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Киев будет загонять людей в бригады "сопротивления", считают в Совфеде
Киев будет загонять людей в бригады "сопротивления", считают в Совфеде - РИА Новости, 27.01.2022
Киев будет загонять людей в бригады "сопротивления", считают в Совфеде
Украинцы формально будут записываться в бригады "народного сопротивления", боясь преследования со стороны властей, но в случае возможного обострения ситуации... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:18
2022-01-27T11:18
2022-01-27T11:18
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинцы формально будут записываться в бригады "народного сопротивления", боясь преследования со стороны властей, но в случае возможного обострения ситуации они сразу же разбегутся, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Западные СМИ пишут о том, что Минобороны Украины планирует организацию бригад "народного сопротивления" на случай "вторжения" России."На Украине людей довели до состояния психоза. Там просто паника. Из страны уезжают люди, уходит бизнес", - сказал Цеков РИА Новости в четверг. Он подчеркнул, что один день власти говорят о существующей угрозе для страны и необходимости создавать силы территориальной самообороны, в другой день уже говорят - "все нормально", добавил сенатор. По мнению законодателя, если людей и заставят вступать в бригады "народного сопротивления", они это сделают чисто формально, "потому что боятся преследования со стороны властей, националистов"."Запишутся туда, но не для того, чтобы воевать. При любом возможном обострении ситуации сразу же разбегутся", - сказал Цеков. По его словам, у людей на Украине приходит понимание, что их пытаются заставить воевать не столько за себя, сколько за США и Европу.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр, россия
Киев будет загонять людей в бригады "сопротивления", считают в Совфеде
Сенатор от Крыма Цеков: Киев будет загонять людей в бригады "народного сопротивления"