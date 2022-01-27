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Нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре, задержали

Нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре, задержали - РИА Новости, 27.01.2022

Нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре, задержали

Глава МВД Украины Денис Монастырский в четверг подтвердил задержание украинского солдата Артема Рябчука, который расстрелял людей в Днепре. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:45

2022-01-27T10:45

2022-01-27T11:01

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский в четверг подтвердил задержание украинского солдата Артема Рябчука, который расстрелял людей в Днепре.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием."В настоящее время погибли пять человек, в том числе женщина и еще пять человек ранены. За их жизнь сражаются врачи. Во-вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в городе Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом", - написал глава МВД в Facebook.Он сообщил, что будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего."Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - добавил министр.

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в мире, украина, днепр (город), днепропетровская область, мвд украины, южмаш, денис монастырский