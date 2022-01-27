10:45 27.01.2022 (обновлено: 11:01 27.01.2022)
Нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре, задержали
На Украине задержали нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре на заводе "Южмаш"
© Фото : @UA.National.Police/FacebookСолдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре
Солдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский в четверг подтвердил задержание украинского солдата Артема Рябчука, который расстрелял людей в Днепре.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием.
"В настоящее время погибли пять человек, в том числе женщина и еще пять человек ранены. За их жизнь сражаются врачи. Во-вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в городе Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом", - написал глава МВД в Facebook.
Он сообщил, что будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего.
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - добавил министр.