https://ria.ru/20220127/revil-1769716050.html
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США
Задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США в борьбе с киберпреступностью, также диалог удалось наладить по линии аппаратов... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:10
2022-01-27T06:10
2022-01-27T06:10
в мире
сша
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_fe4652e1917afc802b3587957ad87a93.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США в борьбе с киберпреступностью, также диалог удалось наладить по линии аппаратов Советов безопасности двух стран, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Есть некоторые другие примеры, такое сотрудничество налажено, в том числе и по линии аппаратов Советов безопасности. И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью. И понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", — добавил он.
https://ria.ru/20220119/khakery-1768483990.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_8957b6dd006d09d805a4ae8a33db6af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий медведев, россия
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США
Медведев: задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США в борьбе с киберпреступностью, также диалог удалось наладить по линии аппаратов Советов безопасности двух стран, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"В данном случае мы согласны с позицией американцев, действительно, с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер. Неважно, какие граждане участвуют, где они находятся и так далее, потому что мы понимаем, как это все устроено. Поэтому это позитивный пример, то, что вы назвали, REvil", — сказал Медведев
.
"Есть некоторые другие примеры, такое сотрудничество налажено, в том числе и по линии аппаратов Советов безопасности. И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью. И понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", — добавил он.