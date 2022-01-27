https://ria.ru/20220127/revil-1769716050.html

Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США

Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США

Задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США в борьбе с киберпреступностью, также диалог удалось наладить по линии аппаратов... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:10

2022-01-27T06:10

2022-01-27T06:10

в мире

сша

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержание хакеров REvil — это позитивный пример сотрудничества России и США в борьбе с киберпреступностью, также диалог удалось наладить по линии аппаратов Советов безопасности двух стран, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Есть некоторые другие примеры, такое сотрудничество налажено, в том числе и по линии аппаратов Советов безопасности. И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью. И понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", — добавил он.

https://ria.ru/20220119/khakery-1768483990.html

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2022

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в мире, сша, дмитрий медведев, россия