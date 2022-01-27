https://ria.ru/20220127/politika-1769824366.html

Москва получила секретное послание из Вашингтона

Москва получила секретное послание из Вашингтона - РИА Новости, 27.01.2022

Москва получила секретное послание из Вашингтона

Вчера посол США в России Джон Салливан привез в Министерство иностранных дел два письма. Это были официальные ответы на декабрьские предложения России о... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:04

2022-01-27T17:04

2022-01-27T18:01

авторы

сша

йенс столтенберг

виталий кличко

нато

энтони блинкен

северный поток — 2

россия

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Вчера посол США в России Джон Салливан привез в Министерство иностранных дел два письма. Это были официальные ответы на декабрьские предложения России о безопасности. Один из Вашингтона, второй — от НАТО.Что там в точности написано, общественности пока неизвестно. Однако на своей пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заверил всех, что никаких сюрпризов не будет. "США не идут на уступки," — формулируют позицию американских властей СМИ."Россия должна воздерживаться от силового воздействия, агрессивной риторики и нападений на наших союзников и другие народы, — заявил Блинкен. — Россия должна убрать свои подразделения из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещены без согласия этих стран". Неизвестно, где на Украине госсекретарь США нашел российские части, но понятно, что в двух других случаях речь идет о Приднестровье и Южной Осетии.Блинкен подтвердил, что поставки на Украину американского оружия продолжатся и, "если потребуется, это оружие будет применено". Он пообещал помощь украинской экономике, что прозвучало с особым цинизмом. Именно Вашингтон, втягивая Украину в военные авантюры, рушит курс гривны и то, что осталось от местной экономики. А теперь те же самые люди обещают украинцам помочь деньгами, лишь бы они не прекращали своих провокаций.На пресс-конференции госсекретаря прозвучала вся привычная и уже изрядно надоевшая риторика про "открытые двери НАТО", верность союзникам вообще и Украине в отдельности. "Мы не пойдем на компромисс в том, что касается принципов безопасности нашего альянса и безопасности в Европе и Северной Америке, — отметил Блинкен. — Необходимо уважать право народов на выбор своего собственного пути".Много было про санкции против России — Блинкен опять завел речь о "контроле экспорта" в РФ. При этом, по мысли госсекретаря, если "наказанная" Россия вздумает ограничить поставки энергоносителей в Европу и "использовать газ как оружие", то ее надо будет "наказать" еще раз. Но ограничивать она их будет неизбежно, так как "Северный поток — 2" американцы тоже планируют запретить.Эту заезженную пластинку мы слышали уже не раз. Попытки свести экзистенциальные требования России к проблеме Украины тоже изрядно поднадоели. Интересно было другое. Что же конкретно ответил Вашингтон на предложения Москвы? Об этом был первый же вопрос журналистов на пресс-конференции: "Вы ответили решительное "Нет" на требования Москвы никогда не включать Украину и Грузию в состав НАТО и отодвинуть войска НАТО от границ России?"И вот тут госсекретарь США, поминутно облизывая губы и явно нервничая, начал уходить от ответа. "Мне бы не хотелось вдаваться в конкретику", — сказал он и немедленно перешел к абстрактным мантрам про "открытые двери НАТО", "верность принципам", "мы не раз публично заявляли..." и прочее.В связи с этим возник естественный вопрос. Если ответ США на предложения России составлен в духе "ни шагу назад", то зачем американцы так настаивают на своей просьбе не публиковать его текст? Какой дьявол там кроется в деталях?Впрочем, какие бы хитроумные формулировки там ни использовались, по смыслу никаких подвижек не оказалось. В тексте письма американские партнеры так же ловко увильнули от любых гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом только что заявил министр иностранных дел Лавров: "По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".Вместо гарантий нерасширения России предлагаются мелкие, сугубо несущественные поблажки. Через Wall Street Journal прошла утечка о том, что в администрации президента США обсуждают создание новых правил прохода военных кораблей через Черное море и возможность проводить инспекции американских ракетных комплексов в Польше и Румынии. И то, и другое должно типа ответить на "обеспокоенности" России.По данным New York Times, в письменном ответе США содержатся также предложения о возможных переговорах по взаимному сдерживанию, в том числе об ограничении ракет средней и меньшей дальности и о проведении военных учений подальше от границ, чтобы они не выглядели как подготовка к вторжению.В письме НАТО, как можно понять по словам Йенса Столтенберга, высказываются соображения по возобновлению контактов Москвы и альянса. "Мы должны восстановить наши офисы в Москве и Брюсселе", — отметил шеф НАТО. Ну то есть это та самая политика заматывания темы, насчет которой не раз предупреждало руководство России. "Переговоры о возможности переговоров о начале переговоров".Параллельно с этими мирными жестами идет откровенное нагнетание. В Эстонии только что приземлились шесть американских истребителей. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подтвердил, что американцы не дадут запустить "Северный поток — 2" в случае "вторжения" России на Украину. При этом никакого единства в США насчет Украины до сих пор нет. Заливистый хор неоконов, бюрократов и журналистов на зарплате не может заглушить голоса тех, кто считает, что Штатам нет никакой необходимости нагнетать напряженность и провоцировать Россию. Что это бессмысленно и опасно, а куда разумнее было бы выполнить все требования Москвы и вернуться к конфигурации военных блоков 25-летней давности.На протяжении последних недель мы видели множество заявлений от разного рода экспертов, которые настаивают на том, что ни Украина, ни Грузия в НАТО не нужны. И даже Прибалтика — тоже не нужна. И вообще вся Восточная Европа. "Зачем, вообще, нужна НАТО, в чем ее смысл, если Советский Союз, от которого она была должна защищаться, исчез тридцать лет назад?" — задается естественным вопросом ведущий Fox News Такер Карлсон."(Они что, хотят. — Прим. ред.) начать третью мировую войну? — отреагировал бывший президент Трамп на идею отправить пятьдесят тысяч американских солдат в Европу воевать за Украину. — Это безумие какое-то. При мне такого никогда не случилось бы". То есть в американских элитах существует очевидный раздрай по поводу той ситуации, которую они сами же и создали. Такое впечатление, что они сами не понимают: агрессивная политика Вашингтона — это еще управляемый хаос или уже неуправляемый? И что теперь делать? Ответ один: тянуть время, забалтывать тему, писать письма ни о чем. Но еще большие противоречия раздирают США и примкнувшую к ним Британию, с одной стороны, и главные европейские державы — с другой. Англосаксы в который раз пытаются натравить Германию и Францию на Россию. Европейцы, памятуя исторический опыт, упираются, как только могут.Прямо сейчас в Париже идут переговоры "нормандской четверки", призванные вернуть ситуацию на Украине к некоей нормальности. Все стороны подтвердили безусловную приверженность режиму прекращения огня.Германия принципиально не желает поставлять оружие на Украину и только что запретила это делать Эстонии — эстонцы собирались отправить Киеву немецкое вооружение. Вместо этого немцы (не без ехидного намека, конечно) послали на Украину пять тысяч касок. "Что пришлют дальше? Подушки?" — задался вопросом мэр Киева Виталий Кличко и пошел готовить земляков "к земле".А в это время британская элита устами знатного журналиста и аристократа Патрика Винтура выговаривает Франции и Германии за недостаточную агрессивность в отношении России. Им инкриминируется "упрямое желание прощать и излишний оптимизм в отношении Путина". Бабетта должна идти на войну — без отговорок. А если не пойдет, тогда Вашингтон отключит им газ, в смысле "Северный поток — 2".До европейцев постепенно начинает доходить, что американцы хотят воевать именно ими. Американцы начинают понимать, что европейцы сделают все, чтобы этого не было. Немудрено, что в Вашингтоне просят не публиковать текст письма в Москву. При таком взаимном недоверии внутри альянса любой оборот, любая фраза могут быть истолкованы как свидетельство того, что Вашингтон договаривается с Москвой сепаратно, без учета мнения союзников. Прецеденты-то ведь были.После Афганистана практически во всех странах — участниках НАТО открытым текстом говорили, что американцы заранее договорились с талибами о выводе своих войск, а союзников поставили об этом в известность только постфактум.Переговоры с Москвой вызывают среди союзников еще большие брожения и волнения.Если Франции и Германии никакие конфликты не нужны, то Польша, Прибалтика и другие младшие браться по НАТО только на них и нарываются. Отсюда и меры повышенной секретности, и весь этот странный, невиданный в истории стиль дипломатического взаимодействия: "Алекс — Юстасу", не иначе.

https://ria.ru/20220127/otvet-1769768147.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220127/sanktsii-1769777393.html

https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769795337.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/lavrov-1769787139.html

https://ria.ru/20220127/nato-1769813252.html

https://ria.ru/20220127/mid-1769815107.html

https://ria.ru/20220127/britantsy-1769822495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/oruzhie-1769783035.html

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авторы, сша, йенс столтенберг, виталий кличко, нато, энтони блинкен, северный поток — 2, россия