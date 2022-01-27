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США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров
США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022
США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров
США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:39
2022-01-27T23:59
в мире
сша
нато
сергей лавров
москва
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.Накануне Вашингтон и Брюссель передали письменный ответ на предложения Москвы."По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", — отметил министр.При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США сознательно игнорируют принцип неделимости безопасности, когда спокойное существование одного государства не может достигаться путем создания угрозы для другого."Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны", — отметил Лавров.Министр добавил, что Москва намерена и в дальнейшем делать упор на разъяснении лукавой позиции Вашингтона по поводу экспансии Североатлантического альянса."Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне", — сказал он.Обязательства не менюЛавров также назвал недопустимой позицию США, которые рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как меню, из которого выбирают только то, что "вкусно" для них. Глава МИД добавил, что указывал на это своему американскому коллеге Энтони Блинкену, но тот ничего не ответил и лишь пожал плечами."Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", — пообещал министр.Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва будет рассматривать ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в комплексе с реакцией НАТО, которая поступила в то же время.Возможна утечкаЛавров добавил, что, по всей видимости, содержание ответа США вскоре станет известно общественности."Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", — отметил он.Как именно Москва отреагирует на действия Вашингтона, по словам Лаврова, определит лично Владимир Путин."После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах", — подчеркнул министр.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
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60
353
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Сергей Лавров: "США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО" 
США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
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в мире, сша, нато, сергей лавров, москва, энтони блинкен, россия
12:39 27.01.2022 (обновлено: 23:59 27.01.2022)
 
США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США не дали позитивного ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Накануне Вашингтон и Брюссель передали письменный ответ на предложения Москвы.
"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", — отметил министр.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США сознательно игнорируют принцип неделимости безопасности, когда спокойное существование одного государства не может достигаться путем создания угрозы для другого.
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"Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны", — отметил Лавров.
Министр добавил, что Москва намерена и в дальнейшем делать упор на разъяснении лукавой позиции Вашингтона по поводу экспансии Североатлантического альянса.
"Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне", — сказал он.
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Обязательства не меню

Лавров также назвал недопустимой позицию США, которые рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как меню, из которого выбирают только то, что "вкусно" для них. Глава МИД добавил, что указывал на это своему американскому коллеге Энтони Блинкену, но тот ничего не ответил и лишь пожал плечами.
"Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", — пообещал министр.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва будет рассматривать ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в комплексе с реакцией НАТО, которая поступила в то же время.
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Возможна утечка

Лавров добавил, что, по всей видимости, содержание ответа США вскоре станет известно общественности.
"Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", — отметил он.
Как именно Москва отреагирует на действия Вашингтона, по словам Лаврова, определит лично Владимир Путин.
"После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах", — подчеркнул министр.
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Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАНАТОСергей ЛавровМоскваЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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