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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220127/pitt-1769797128.html
Брэду Питту приписали новый роман
Брэду Питту приписали новый роман - РИА Новости, 27.01.2022
Брэду Питту приписали новый роман
Брэд Питт встречается со шведской певицей Люкке Ли. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:32
2022-01-27T18:32
шоубиз
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Брэд Питт встречается со шведской певицей Люкке Ли. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. По данным издания, их роман начался в середине прошлого года. Звезде удавалось сохранить в тайне от папарацци эти отношения, потому что его возлюбленная живет всего в трех минутах езды на машине от его дома в Лос-Анджелесе."Брэд и Люкке могли легко скрывать свой роман, потому что они соседи", — The Sun цитирует инсайдера. Новая избранница младше актера на 23 года. Ей 35 лет, а ему 58. У Люкке есть шестилетний сын. Его отец — музыкальный продюсер Джефф Баскер. В августе 2014 года Питт женился на Анджелине Джоли, но уже в сентябре 2016 актриса подала на развод. У знаменитостей шесть общих детей, трое из них приемные. Расставание звездной пары обернулось скандалом — они судятся из-за опеки. Люкке Ли не первая, с кем Питту приписывали роман после разрыва отношений с Джоли. В 2020 в прессе появлялись публикации о его отношениях с моделью Николь Потуральски. Папарацци также подозревали, что он встречается с актрисой Алией Шокат.
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анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), звезды, знаменитости
18:32 27.01.2022
 
Брэду Питту приписали новый роман

Брэду Питту приписали роман со шведской певицей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Брэд Питт встречается со шведской певицей Люкке Ли. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники.
По данным издания, их роман начался в середине прошлого года. Звезде удавалось сохранить в тайне от папарацци эти отношения, потому что его возлюбленная живет всего в трех минутах езды на машине от его дома в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Invision/Rich FuryПевица Люкке Ли на фестивале Коачелла
Певица Люкке Ли на фестивале Коачелла - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Invision/Rich Fury
Певица Люкке Ли на фестивале Коачелла
"Брэд и Люкке могли легко скрывать свой роман, потому что они соседи", — The Sun цитирует инсайдера.
Новая избранница младше актера на 23 года. Ей 35 лет, а ему 58. У Люкке есть шестилетний сын. Его отец — музыкальный продюсер Джефф Баскер.
В августе 2014 года Питт женился на Анджелине Джоли, но уже в сентябре 2016 актриса подала на развод. У знаменитостей шесть общих детей, трое из них приемные. Расставание звездной пары обернулось скандалом — они судятся из-за опеки.
Люкке Ли не первая, с кем Питту приписывали роман после разрыва отношений с Джоли. В 2020 в прессе появлялись публикации о его отношениях с моделью Николь Потуральски. Папарацци также подозревали, что он встречается с актрисой Алией Шокат.
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 18:25Шоубиз
"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом
 
ШоубизАнджелина Джоли (Войт)Брэд Питт (Уильям Бредли)звездыЗнаменитости
 
 
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