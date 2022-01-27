https://ria.ru/20220127/pitt-1769797128.html
Брэду Питту приписали новый роман
Брэду Питту приписали новый роман - РИА Новости, 27.01.2022
Брэду Питту приписали новый роман
Брэд Питт встречается со шведской певицей Люкке Ли. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:32
2022-01-27T18:32
2022-01-27T18:32
шоубиз
анджелина джоли (войт)
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Брэд Питт встречается со шведской певицей Люкке Ли. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. По данным издания, их роман начался в середине прошлого года. Звезде удавалось сохранить в тайне от папарацци эти отношения, потому что его возлюбленная живет всего в трех минутах езды на машине от его дома в Лос-Анджелесе."Брэд и Люкке могли легко скрывать свой роман, потому что они соседи", — The Sun цитирует инсайдера. Новая избранница младше актера на 23 года. Ей 35 лет, а ему 58. У Люкке есть шестилетний сын. Его отец — музыкальный продюсер Джефф Баскер. В августе 2014 года Питт женился на Анджелине Джоли, но уже в сентябре 2016 актриса подала на развод. У знаменитостей шесть общих детей, трое из них приемные. Расставание звездной пары обернулось скандалом — они судятся из-за опеки. Люкке Ли не первая, с кем Питту приписывали роман после разрыва отношений с Джоли. В 2020 в прессе появлялись публикации о его отношениях с моделью Николь Потуральски. Папарацци также подозревали, что он встречается с актрисой Алией Шокат.
https://ria.ru/20220112/shokat-1767516009.html
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анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), звезды, знаменитости
Брэду Питту приписали новый роман
Брэду Питту приписали роман со шведской певицей