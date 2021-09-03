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Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли
Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли - РИА Новости, 03.09.2021
Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли
Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T00:38
2021-09-03T00:38
2021-09-03T00:38
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться отмены ранее принятого решения.По мнению юристов Питта, судья Джон Одеркирк, который вел дело, был отстранен незаконно. Отстранения судьи добилась экс-супруга актера: по ее мнению, Одеркирк вел дела с Брэдом, следовательно, не мог оставаться беспристрастным при принятии окончательного решения. Однако, по закону Калифорнии, она должна была высказать свои претензии относительно судьи значительно раньше – на раннем этапе дела, а не когда вынесенное Одеркирком решение не устроило актрису.По словам юристов актера, Одеркирка следует восстановить в полномочиях, а также должно вступить в силу первоначальное решение о равной опеке.Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.
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калифорния, анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), актеры, знаменитости, новости культуры
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает
портал People.com. Актер хочет добиться отмены ранее принятого решения.
По мнению юристов Питта, судья Джон Одеркирк, который вел дело, был отстранен незаконно.
Отстранения судьи добилась экс-супруга актера: по ее мнению, Одеркирк вел дела с Брэдом, следовательно, не мог оставаться беспристрастным при принятии окончательного решения. Однако, по закону Калифорнии, она должна была высказать свои претензии относительно судьи значительно раньше – на раннем этапе дела, а не когда вынесенное Одеркирком решение не устроило актрису.
"После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой был мучителен для детей и их отца, продуманное и важное решение об опеке будет полностью отменено из-за административной ошибки, которая никак не связана с самим предметом спора", – отметил адвокат Питта в ходатайстве.
По словам юристов актера, Одеркирка следует восстановить в полномочиях, а также должно вступить в силу первоначальное решение о равной опеке.
Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились
в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.