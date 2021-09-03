Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210903/pitt-1748415543.html
Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли
Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли - РИА Новости, 03.09.2021
Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли
Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T00:38
2021-09-03T00:38
шоубиз
калифорния
анджелина джоли (войт)
брэд питт (уильям бредли)
актеры
знаменитости
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148351/65/1483516531_0:64:4851:2793_1920x0_80_0_0_850e4266e627a8d8fa2028f9b43d231f.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться отмены ранее принятого решения.По мнению юристов Питта, судья Джон Одеркирк, который вел дело, был отстранен незаконно. Отстранения судьи добилась экс-супруга актера: по ее мнению, Одеркирк вел дела с Брэдом, следовательно, не мог оставаться беспристрастным при принятии окончательного решения. Однако, по закону Калифорнии, она должна была высказать свои претензии относительно судьи значительно раньше – на раннем этапе дела, а не когда вынесенное Одеркирком решение не устроило актрису.По словам юристов актера, Одеркирка следует восстановить в полномочиях, а также должно вступить в силу первоначальное решение о равной опеке.Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.
https://ria.ru/20210618/pitt-1737572606.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148351/65/1483516531_315:0:4627:3234_1920x0_80_0_0_bd0e9116d35558095a615e1d8c1438e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калифорния, анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), актеры, знаменитости, новости культуры
00:38 03.09.2021
 

Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли

© AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться отмены ранее принятого решения.
По мнению юристов Питта, судья Джон Одеркирк, который вел дело, был отстранен незаконно.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Анджелина Джоли и Пакс Джоли-Питт на 75-й ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус". 7 января 2018
Актриса Анджелина Джоли и Пакс Джоли-Питт на 75-й ежегодной церемонии вручения премий Золотой глобус. 7 января 2018 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Отстранения судьи добилась экс-супруга актера: по ее мнению, Одеркирк вел дела с Брэдом, следовательно, не мог оставаться беспристрастным при принятии окончательного решения. Однако, по закону Калифорнии, она должна была высказать свои претензии относительно судьи значительно раньше – на раннем этапе дела, а не когда вынесенное Одеркирком решение не устроило актрису.

"После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой был мучителен для детей и их отца, продуманное и важное решение об опеке будет полностью отменено из-за административной ошибки, которая никак не связана с самим предметом спора", – отметил адвокат Питта в ходатайстве.

По словам юристов актера, Одеркирка следует восстановить в полномочиях, а также должно вступить в силу первоначальное решение о равной опеке.
Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.
Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 15:35Шоубиз
Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений
 
ШоубизКалифорнияАнджелина Джоли (Войт)Брэд Питт (Уильям Бредли)актерыЗнаменитостиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния