https://ria.ru/20210903/pitt-1748415543.html

Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли

Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли - РИА Новости, 03.09.2021

Брэд Питт снова начал борьбу за детей с Анджелиной Джоли

Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T00:38

2021-09-03T00:38

2021-09-03T00:38

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брэд Питт снова начал борьбу за общих детей с Анджелиной Джоли после того, как проиграл дело об их опеке, сообщает портал People.com. Актер хочет добиться отмены ранее принятого решения.По мнению юристов Питта, судья Джон Одеркирк, который вел дело, был отстранен незаконно. Отстранения судьи добилась экс-супруга актера: по ее мнению, Одеркирк вел дела с Брэдом, следовательно, не мог оставаться беспристрастным при принятии окончательного решения. Однако, по закону Калифорнии, она должна была высказать свои претензии относительно судьи значительно раньше – на раннем этапе дела, а не когда вынесенное Одеркирком решение не устроило актрису.По словам юристов актера, Одеркирка следует восстановить в полномочиях, а также должно вступить в силу первоначальное решение о равной опеке.Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.

https://ria.ru/20210618/pitt-1737572606.html

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калифорния, анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), актеры, знаменитости, новости культуры