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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/omikron-1769754675.html
Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса
Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса - РИА Новости, 27.01.2022
Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса
Пока предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они вероятны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:55
2022-01-27T12:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пока предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они вероятны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что с каждым новым случаем болезни появляется вероятность мутации вируса, так как он изменяется в клетках организма человека, а не в воздухе."Другое дело, что появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить "омикрон", тоже самое - таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны", - сказал эксперт.За сутки в России зарегистрировано 88 816 новых случаев COVID-19. Накануне, выступая на совещании президента РФ с членами правительства, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:55 27.01.2022 (обновлено: 12:12 27.01.2022)
 
Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса

Инфекционист Вознесенский: предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинская сестра
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пока предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они вероятны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Он отметил, что с каждым новым случаем болезни появляется вероятность мутации вируса, так как он изменяется в клетках организма человека, а не в воздухе.
"Другое дело, что появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить "омикрон", тоже самое - таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны", - сказал эксперт.
За сутки в России зарегистрировано 88 816 новых случаев COVID-19. Накануне, выступая на совещании президента РФ с членами правительства, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут.
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