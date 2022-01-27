https://ria.ru/20220127/omikron-1769754675.html

Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса

Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса - РИА Новости, 27.01.2022

Врач рассказал о предпосылках к появлению нового штамма коронавируса

Пока предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они вероятны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:55

2022-01-27T11:55

2022-01-27T12:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769261463_0:113:3066:1839_1920x0_80_0_0_2cd684fbc832e60c484ac1b17bf1b46f.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пока предпосылок к появлению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они вероятны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что с каждым новым случаем болезни появляется вероятность мутации вируса, так как он изменяется в клетках организма человека, а не в воздухе."Другое дело, что появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить "омикрон", тоже самое - таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны", - сказал эксперт.За сутки в России зарегистрировано 88 816 новых случаев COVID-19. Накануне, выступая на совещании президента РФ с членами правительства, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса