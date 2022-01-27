https://ria.ru/20220127/omikron-1769725497.html

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 11 российских регионах

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 11 российских регионах - РИА Новости, 27.01.2022

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 11 российских регионах

Одиннадцать регионов в двух федеральных округах России на утро четверга официально не сообщали об обнаружении "омикрона", о выявлении нового штамма за последние РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:09

2022-01-27T09:09

2022-01-27T09:09

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

владимир путин

воз

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Одиннадцать регионов в двух федеральных округах России на утро четверга официально не сообщали об обнаружении "омикрона", о выявлении нового штамма за последние сутки проинформировали главы Ненецкого автономного округа и Новосибирской области, свидетельствуют данные РИА Новости.В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ под председательством президента России Владимира Путина сообщила, что случаи штамма "омикрон" зарегистрированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие, недоминирующие штаммы - 52,1%.За прошедшие сутки ситуация с распространением "омикрона" не поменялась только в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, где "чистых" регионов остается одиннадцать: Тульская, Ивановская, Тверская, Белгородская и Курская области (все - ЦФО) и Еврейская автономная область, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края (все - ДФО).Все регионы шести федеральных округов - Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского - выявили новый штамм коронавируса.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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