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В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 27.01.2022
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма
Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:28
2022-01-27T06:28
2022-01-27T06:28
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
андрей травников
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Травников отметил, что уже сейчас видно, что штамм "омикрон" более активно заражает детей. Кроме того, он более активно распространяется по сравнению с прежними штаммами. Особенностью новой волны, по его словам, станет большая нагрузка на амбулаторное звено медицины – уже сейчас растет нагрузка на поликлиники и колл-центры.Власти региона, по его словам, подготовились к возможному росту числа пациентов.
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общество, новосибирская область, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма
Губернатор Новосибирской области Травников: в регионе выявили первые случаи омикрон-штамма