https://ria.ru/20220127/omikron-1769717694.html

В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма

В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 27.01.2022

В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма

Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:28

2022-01-27T06:28

2022-01-27T06:28

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

андрей травников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Травников отметил, что уже сейчас видно, что штамм "омикрон" более активно заражает детей. Кроме того, он более активно распространяется по сравнению с прежними штаммами. Особенностью новой волны, по его словам, станет большая нагрузка на амбулаторное звено медицины – уже сейчас растет нагрузка на поликлиники и колл-центры.Власти региона, по его словам, подготовились к возможному росту числа пациентов.

https://ria.ru/20220127/postkovid-1769708493.html

новосибирская область

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общество, новосибирская область, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса