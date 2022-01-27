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В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 27.01.2022
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма
Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:28
2022-01-27T06:28
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
андрей травников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Травников отметил, что уже сейчас видно, что штамм "омикрон" более активно заражает детей. Кроме того, он более активно распространяется по сравнению с прежними штаммами. Особенностью новой волны, по его словам, станет большая нагрузка на амбулаторное звено медицины – уже сейчас растет нагрузка на поликлиники и колл-центры.Власти региона, по его словам, подготовились к возможному росту числа пациентов.
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общество, новосибирская область, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
06:28 27.01.2022
 
В Новосибирской области выявили первые случаи омикрон-штамма

Губернатор Новосибирской области Травников: в регионе выявили первые случаи омикрон-штамма

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Первые случаи нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Новосибирской области, пятая волна пандемии в регионе стартовала, заявил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Причем можно отметить, несмотря на небольшие объемы секвенирования, что новый штамм "омикрон" распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области. "Дельта" также присутствует, это видно по обращениям населения и госпитализациям", - сказал губернатор.
Травников отметил, что уже сейчас видно, что штамм "омикрон" более активно заражает детей. Кроме того, он более активно распространяется по сравнению с прежними штаммами. Особенностью новой волны, по его словам, станет большая нагрузка на амбулаторное звено медицины – уже сейчас растет нагрузка на поликлиники и колл-центры.
Власти региона, по его словам, подготовились к возможному росту числа пациентов.
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