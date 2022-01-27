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В Ленинградской области анонсировали новые ограничения из-за "омикрона"

В Ленинградской области анонсировали новые ограничения из-за "омикрона" - РИА Новости, 27.01.2022

В Ленинградской области анонсировали новые ограничения из-за "омикрона"

Новые ограничения в связи с распространением штамма "омикрон" вируса COVID-19 готовит сейчас управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, они коснутся... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:43

2022-01-27T13:43

2022-01-27T13:43

распространение коронавируса

общество

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

александр дрозденко

коронавирусы

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Новые ограничения в связи с распространением штамма "омикрон" вируса COVID-19 готовит сейчас управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, они коснутся приостановки плановой медицинской помощи и закрытия кружков и секций дополнительного образования, сообщила глава управления Ольга Историк."Сейчас готовятся предписания, касающиеся ограничений. Первое касается приостановки оказания плановой медпомощи… И это мероприятия, направленные на образование. Работая точечно, по школам, по классам, мы должны совершенно четко понимать, что дети в момент вынужденного нахождения на дистанте, они должны быть ограничены в каких-то развивающих мероприятиях", - сказала Ольга Историк.Он добавила, что предписание Роспотребнадзора в ближайшее время будет подготовлено и направлено на рассмотрение в правительство региона."Подготовьте предложения о поэтапном введении дополнительных ограничений. Разобьем это на три этапа. Если ситуация продолжает расти, вводим первый этап ограничений, если не срабатывает, и не срабатывает увеличение вакцинации, вводим второй этап ограничений, третий этап - вплоть до закрытия всех общественных учреждений и всего, что не связано с товарами первой необходимости", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин пояснил, что прорабатывается вопрос о приостановке оказания плановой медпомощи в условиях дневного стационара, профилактических осмотров, в том числе и детей, за исключением детей до 1 года и беременных.По информации, озвученной Историк, темпы прироста заболеваемости COVID-19 в области за последнюю неделю растут. "На 100 тысяч населения на начало января было около 10-12 заболевших, а сейчас эта цифра превышает 30 человек, коэффициент распространения инфекции у нас уже больше 2", - сообщила она.

ленинградская область

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общество, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса