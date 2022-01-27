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Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 27.01.2022
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
Важно сберечь правду о событиях Второй Мировой войны, самой кровопролитной войны ХХ века, а в в будущем пресекать любые попытки антисемитизма, шовинизма и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:44
2022-01-27T09:34
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Важно сберечь правду о событиях Второй Мировой войны, самой кровопролитной войны ХХ века, а в в будущем пресекать любые попытки антисемитизма, шовинизма и ксенофобии, говорится в заявлении спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко."Важно сберечь историческую правду о событиях самой кровопролитной войны XX века, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом. Необходимо воспитывать в молодежи патриотизм, уважение к павшим и живым героям, разгромившим агрессора, освободившим мир от коричневой чумы. В будущем нужно пресекать любые попытки проявления шовинизма и ксенофобии, не допускать геноцида и антисемитизма", - говорится в заявлении Матвиенко в связи с отмечаемым 27 января Международным Днём памяти жертв Холокоста.Спикер подчеркнула, что сотни тысяч советских граждан подверглись террору и безжалостному насилию со со стороны немецких солдат, а с 1941 по 1945 год в лагерях смерти - Освенциме, Треблинке, Белжеце и других - были уничтожены миллионы человек разных национальностей."Среди них большинство составляли евреи. Немецкая машина истребления не щадила ни взрослых, ни детей. Для всех народов Холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта. Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не должны повториться", - сказала она.Сегодняшний день, заявила Матвиенко, это день общей скорби о жертвах нацизма, замученных узниках гетто и концлагерей, всех уничтоженных в ходе карательных операций."Массовое истребление ни в чем не повинных людей в годы Второй мировой войны не перестает ужасать и сегодня. Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен. Низкий поклон и светлая память безвинно погибшим", - заключила она.
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
08:44 27.01.2022 (обновлено: 09:34 27.01.2022)
 
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне

Спикер СФ Матвиенко: важно сберечь правду о Второй мировой войне и пресекать антисемитизм

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Важно сберечь правду о событиях Второй Мировой войны, самой кровопролитной войны ХХ века, а в в будущем пресекать любые попытки антисемитизма, шовинизма и ксенофобии, говорится в заявлении спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Важно сберечь историческую правду о событиях самой кровопролитной войны XX века, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом. Необходимо воспитывать в молодежи патриотизм, уважение к павшим и живым героям, разгромившим агрессора, освободившим мир от коричневой чумы. В будущем нужно пресекать любые попытки проявления шовинизма и ксенофобии, не допускать геноцида и антисемитизма", - говорится в заявлении Матвиенко в связи с отмечаемым 27 января Международным Днём памяти жертв Холокоста.
Бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимает участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
09:33
Международный день памяти жертв Холокоста
Спикер подчеркнула, что сотни тысяч советских граждан подверглись террору и безжалостному насилию со со стороны немецких солдат, а с 1941 по 1945 год в лагерях смерти - Освенциме, Треблинке, Белжеце и других - были уничтожены миллионы человек разных национальностей.
"Среди них большинство составляли евреи. Немецкая машина истребления не щадила ни взрослых, ни детей. Для всех народов Холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта. Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не должны повториться", - сказала она.
Сегодняшний день, заявила Матвиенко, это день общей скорби о жертвах нацизма, замученных узниках гетто и концлагерей, всех уничтоженных в ходе карательных операций.
"Массовое истребление ни в чем не повинных людей в годы Второй мировой войны не перестает ужасать и сегодня. Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен. Низкий поклон и светлая память безвинно погибшим", - заключила она.
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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