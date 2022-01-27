https://ria.ru/20220127/leningrad-1769711004.html

Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны РФ ко Дню снятия блокады Ленинграда запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:33

2022-01-27T01:33

2022-01-27T01:33

общество

ссср

тосно

министерство обороны рф (минобороны рф)

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минобороны РФ ко Дню снятия блокады Ленинграда запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон".Как отметили в ведомстве, новый раздел посвящен подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков.В разделе опубликованы архивные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО. В частности, представлены оперативные документы и журналы боевых действий, постановления военных советов фронтов, наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя.Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, была снята Красной армией 27 января 1944 года. За все время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт. Сформированные соединения народного ополчения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии.C 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом была проведена стратегическая операция "Искра". Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск, инициатива полностью перешла в руки советского командования, что позволило в последствии полностью снять блокаду города на Неве.В разделе приводятся журналы боевых действий 67-й армии и 45-й гвардейской стрелковой дивизии, которые раскрывают, как был реализован замысел операции. В этих документах также упоминаются стрелковые дивизии, бывшие в первые дни великой войны соединениями народного ополчения.С самого начала Великой Отечественной войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи человек, подлежавших как призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование, учитывая стремление граждан стать защитниками Отечества и обстановку на фронте, приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения. Набор в нее проходил в добровольном порядке среди рабочих, служащих и интеллигенции в возрасте от 18 до 40 лет.К сентябрю 1941 года 135 тысяч ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я).В разделе, в частности, приведен формуляр 13-й стрелковой дивизии (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения), в котором уже в сентябре 1941 года отмечен первый бой частей соединения: "Отражая неоднократные попытки немцев переправиться на западный берег р. Тосно, 2-й СП упорно удерживал в своих руках этот берег. Переходя в контратаки, отбрасывал немецкие части на восточный берег. Противник сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем стремился дезорганизовать оборону полка. В ряде многодневных боев полк понес значительные потери", - говорится в документе.В документах 80-й стрелковой дивизии (ранее 1-я гвардейская Ленинградская дивизия народного ополчения) приведены цифры, свидетельствующие о хорошей боевой выучке воинов-добровольцев: "За весь период боевых действий с декабря 1941 года дивизия уничтожила: свыше 27 800 солдат и офицеров, 23 танка, 58 орудий разных калибров, 76 минометов разных (в т.ч. 6 шестиствольных), 318 дзот, 3 бронемашины, 165 пулеметов, 46 автомашин, 114 лошадей, сбито 14 самолетов".В ходе ожесточенных боев гитлеровцы не раз подвергали Ленинград массированным авиационным бомбардировкам. За период блокады они смогли сбросить на дома и улицы города свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Ущерб мог быть нанесен еще больший, однако благодаря зенитчикам и летчикам Ленинградской армии ПВО, сформированной для защиты Ленинграда и "Дороги жизни" от ударов с воздуха, многие немецкие самолеты не смогли добраться до цели. Роль данного объединения подтверждается опубликованным в разделе отчетами о боевых действиях Ленинградской армии ПВО, в которых, помимо прочего, даются подробные сведения о совершенных налетах немецко-фашисткой авиации на город, а также даны схемы с результатами бомбометания, представлен график интенсивности налетов авиации противника.

https://ria.ru/20220126/blokada-1769621050.html

https://ria.ru/20220118/leningrad-1768422846.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1748853810.html

ссср

тосно

нева (река)

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общество, ссср, тосно, министерство обороны рф (минобороны рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), нева (река)