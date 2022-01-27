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Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
Минобороны РФ ко Дню снятия блокады Ленинграда запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:33
2022-01-27T01:33
общество
ссср
тосно
министерство обороны рф (минобороны рф)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минобороны РФ ко Дню снятия блокады Ленинграда запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон".Как отметили в ведомстве, новый раздел посвящен подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков.В разделе опубликованы архивные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО. В частности, представлены оперативные документы и журналы боевых действий, постановления военных советов фронтов, наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя.Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, была снята Красной армией 27 января 1944 года. За все время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт. Сформированные соединения народного ополчения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии.C 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом была проведена стратегическая операция "Искра". Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск, инициатива полностью перешла в руки советского командования, что позволило в последствии полностью снять блокаду города на Неве.В разделе приводятся журналы боевых действий 67-й армии и 45-й гвардейской стрелковой дивизии, которые раскрывают, как был реализован замысел операции. В этих документах также упоминаются стрелковые дивизии, бывшие в первые дни великой войны соединениями народного ополчения.С самого начала Великой Отечественной войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи человек, подлежавших как призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование, учитывая стремление граждан стать защитниками Отечества и обстановку на фронте, приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения. Набор в нее проходил в добровольном порядке среди рабочих, служащих и интеллигенции в возрасте от 18 до 40 лет.К сентябрю 1941 года 135 тысяч ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я).В разделе, в частности, приведен формуляр 13-й стрелковой дивизии (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения), в котором уже в сентябре 1941 года отмечен первый бой частей соединения: "Отражая неоднократные попытки немцев переправиться на западный берег р. Тосно, 2-й СП упорно удерживал в своих руках этот берег. Переходя в контратаки, отбрасывал немецкие части на восточный берег. Противник сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем стремился дезорганизовать оборону полка. В ряде многодневных боев полк понес значительные потери", - говорится в документе.В документах 80-й стрелковой дивизии (ранее 1-я гвардейская Ленинградская дивизия народного ополчения) приведены цифры, свидетельствующие о хорошей боевой выучке воинов-добровольцев: "За весь период боевых действий с декабря 1941 года дивизия уничтожила: свыше 27 800 солдат и офицеров, 23 танка, 58 орудий разных калибров, 76 минометов разных (в т.ч. 6 шестиствольных), 318 дзот, 3 бронемашины, 165 пулеметов, 46 автомашин, 114 лошадей, сбито 14 самолетов".В ходе ожесточенных боев гитлеровцы не раз подвергали Ленинград массированным авиационным бомбардировкам. За период блокады они смогли сбросить на дома и улицы города свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Ущерб мог быть нанесен еще больший, однако благодаря зенитчикам и летчикам Ленинградской армии ПВО, сформированной для защиты Ленинграда и "Дороги жизни" от ударов с воздуха, многие немецкие самолеты не смогли добраться до цели. Роль данного объединения подтверждается опубликованным в разделе отчетами о боевых действиях Ленинградской армии ПВО, в которых, помимо прочего, даются подробные сведения о совершенных налетах немецко-фашисткой авиации на город, а также даны схемы с результатами бомбометания, представлен график интенсивности налетов авиации противника.
https://ria.ru/20220126/blokada-1769621050.html
https://ria.ru/20220118/leningrad-1768422846.html
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РИА Новости
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общество, ссср, тосно, министерство обороны рф (минобороны рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), нева (река)
01:33 27.01.2022
 
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны России запустило исторический раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРегулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро
Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минобороны РФ ко Дню снятия блокады Ленинграда запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон".
Как отметили в ведомстве, новый раздел посвящен подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков.
"Публикация исторических документов из фондов Центрального архива военного ведомства о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификации истории", - подчеркнули в ведомстве.
В разделе опубликованы архивные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО. В частности, представлены оперативные документы и журналы боевых действий, постановления военных советов фронтов, наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя.
Пискаревское кладбище - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 15:06
Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, была снята Красной армией 27 января 1944 года. За все время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт. Сформированные соединения народного ополчения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии.
C 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом была проведена стратегическая операция "Искра". Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск, инициатива полностью перешла в руки советского командования, что позволило в последствии полностью снять блокаду города на Неве.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 17:37
В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда
В разделе приводятся журналы боевых действий 67-й армии и 45-й гвардейской стрелковой дивизии, которые раскрывают, как был реализован замысел операции. В этих документах также упоминаются стрелковые дивизии, бывшие в первые дни великой войны соединениями народного ополчения.
С самого начала Великой Отечественной войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи человек, подлежавших как призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование, учитывая стремление граждан стать защитниками Отечества и обстановку на фронте, приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения. Набор в нее проходил в добровольном порядке среди рабочих, служащих и интеллигенции в возрасте от 18 до 40 лет.
К сентябрю 1941 года 135 тысяч ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я).
Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября 2021, 04:24
Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны (1941)
В разделе, в частности, приведен формуляр 13-й стрелковой дивизии (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения), в котором уже в сентябре 1941 года отмечен первый бой частей соединения: "Отражая неоднократные попытки немцев переправиться на западный берег р. Тосно, 2-й СП упорно удерживал в своих руках этот берег. Переходя в контратаки, отбрасывал немецкие части на восточный берег. Противник сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем стремился дезорганизовать оборону полка. В ряде многодневных боев полк понес значительные потери", - говорится в документе.
В документах 80-й стрелковой дивизии (ранее 1-я гвардейская Ленинградская дивизия народного ополчения) приведены цифры, свидетельствующие о хорошей боевой выучке воинов-добровольцев: "За весь период боевых действий с декабря 1941 года дивизия уничтожила: свыше 27 800 солдат и офицеров, 23 танка, 58 орудий разных калибров, 76 минометов разных (в т.ч. 6 шестиствольных), 318 дзот, 3 бронемашины, 165 пулеметов, 46 автомашин, 114 лошадей, сбито 14 самолетов".
В ходе ожесточенных боев гитлеровцы не раз подвергали Ленинград массированным авиационным бомбардировкам. За период блокады они смогли сбросить на дома и улицы города свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Ущерб мог быть нанесен еще больший, однако благодаря зенитчикам и летчикам Ленинградской армии ПВО, сформированной для защиты Ленинграда и "Дороги жизни" от ударов с воздуха, многие немецкие самолеты не смогли добраться до цели. Роль данного объединения подтверждается опубликованным в разделе отчетами о боевых действиях Ленинградской армии ПВО, в которых, помимо прочего, даются подробные сведения о совершенных налетах немецко-фашисткой авиации на город, а также даны схемы с результатами бомбометания, представлен график интенсивности налетов авиации противника.
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанк

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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© РИА Новости / Борис Кудояров

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Сергей Шиманский

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Борьба за город была ожесточенной.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

Дежурство противопожарной команды на крышах домов в Ленинграде. 1941 г.
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Я. Бродский / Перейти в фотобанк

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

Эрмитаж в дни блокады Ленинграда
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Сентябрь 1942 года
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Владимир Целик / Перейти в фотобанк

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
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© РИА Новости / Сергей Струнников / Перейти в фотобанк

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
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© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанк

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

Ленинградцы читают свежую газету
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанк

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Перейти в фотобанк
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
Перейти в фотобанк
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
Перейти в фотобанк
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
 
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08:44Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
08:38СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
08:36Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
08:33В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России
08:28Медведев рассказал об отношениях с Китаем
08:23Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
08:19В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
08:17Медведев назвал существование НАТО парадоксом
08:13Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:09В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
08:05В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
08:01Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
08:00В свои ворота: поляки остались без дешевого газа
07:51Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
07:49Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
07:33На Украине призвали Россию вступить в НАТО
07:31Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
07:12"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
06:50В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
06:46Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым
Лента новостейМолния
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войнеСМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМДМедведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных базВ МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям РоссииМедведев рассказал об отношениях с КитаемМедведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасностиВ Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его замаМедведев назвал существование НАТО парадоксомМосквичам рассказали о погоде в четвергВ пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил МедведевВ Китае напомнили США способ решения конфликта на УкраинеВолодин заявил, что Запад пытается переписать историюВ свои ворота: поляки остались без дешевого газаЗаммэра Иркутского района задержали за получение взяткиВолодин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировойНа Украине призвали Россию вступить в НАТОСреди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованиемВ Новосибирской области переводят школьников на удаленкуСенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым