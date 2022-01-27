https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769810427.html
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
Говорить о новой большой опасности для человечества из-за вируса NeoCoV преждевременно, заявила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:45
2022-01-27T15:45
2022-01-27T16:28
распространение коронавируса
в мире
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Говорить о новой большой опасности для человечества из-за вируса NeoCoV преждевременно, заявила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Риск проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, выявили китайские ученые. Препринт исследования размещен на bioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. По данным опубликованного исследования, случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей."Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще 2014-м", — сказала Черкашина журналистам.Она отметила, что теоретически многие вирусы могут попасть в человеческую популяцию, но случается это достаточно редко. специалист заключила, что для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы
15:45 27.01.2022 (обновлено: 16:28 27.01.2022)
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: говорить о большой опасности коронавируса NeoCoV рано