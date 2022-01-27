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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769810427.html
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
Говорить о новой большой опасности для человечества из-за вируса NeoCoV преждевременно, заявила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:45
2022-01-27T16:28
распространение коронавируса
в мире
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Говорить о новой большой опасности для человечества из-за вируса NeoCoV преждевременно, заявила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Риск проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, выявили китайские ученые. Препринт исследования размещен на bioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. По данным опубликованного исследования, случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей."Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще 2014-м", — сказала Черкашина журналистам.Она отметила, что теоретически многие вирусы могут попасть в человеческую популяцию, но случается это достаточно редко. специалист заключила, что для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения.
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в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы
15:45 27.01.2022 (обновлено: 16:28 27.01.2022)
 
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: говорить о большой опасности коронавируса NeoCoV рано

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Говорить о новой большой опасности для человечества из-за вируса NeoCoV преждевременно, заявила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Риск проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, выявили китайские ученые. Препринт исследования размещен на bioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. По данным опубликованного исследования, случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.
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"Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще 2014-м", — сказала Черкашина журналистам.
Она отметила, что теоретически многие вирусы могут попасть в человеческую популяцию, но случается это достаточно редко. специалист заключила, что для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения.
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