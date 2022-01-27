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В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике
В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике - РИА Новости, 27.01.2022
В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике
Количество пациентов клиники в Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, еще трое находятся в реанимации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:23
2022-01-27T21:02
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Количество пациентов клиники в Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, еще трое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона."По данным на утро 27 января трое пациентов скончались, еще трое в реанимации", - сказал собеседник.Ранее СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двух пациентов после медицинского исследования желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе Петербурга. По данным следствия, после прохождения процедуры 23 и 25 января они были доставлены в больницу, спасти их не удалось. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.Как рассказывал РИА Новости информированный источник, речь идет о государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1". В реанимации у двоих пациентов врачи выявили отравление барием.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
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санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
11:23 27.01.2022 (обновлено: 21:02 27.01.2022)
 
В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике

Число погибших после диагностического обследования в петербургской клинике выросло до трех

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Количество пациентов клиники в Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, еще трое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона.
"По данным на утро 27 января трое пациентов скончались, еще трое в реанимации", - сказал собеседник.
Ранее СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двух пациентов после медицинского исследования желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе Петербурга. По данным следствия, после прохождения процедуры 23 и 25 января они были доставлены в больницу, спасти их не удалось. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как рассказывал РИА Новости информированный источник, речь идет о государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1". В реанимации у двоих пациентов врачи выявили отравление барием.
Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 18:15
Аппарат МРТ убил проходившего обследование пациента
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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