https://ria.ru/20220127/klinika-1769747771.html

В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике

В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике - РИА Новости, 27.01.2022

В Петербурге умер еще один пациент после обследования в клинике

Количество пациентов клиники в Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, еще трое находятся в реанимации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

2022-01-27T21:02

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Количество пациентов клиники в Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, еще трое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона."По данным на утро 27 января трое пациентов скончались, еще трое в реанимации", - сказал собеседник.Ранее СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двух пациентов после медицинского исследования желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе Петербурга. По данным следствия, после прохождения процедуры 23 и 25 января они были доставлены в больницу, спасти их не удалось. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.Как рассказывал РИА Новости информированный источник, речь идет о государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1". В реанимации у двоих пациентов врачи выявили отравление барием.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20211020/mrt-1755459718.html

санкт-петербург

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)