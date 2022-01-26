https://ria.ru/20220126/sk-1769661022.html

В Петербурге завели уголовное дело после гибели двух пациентов в клинике

В Петербурге завели уголовное дело после гибели двух пациентов в клинике - РИА Новости, 26.01.2022

В Петербурге завели уголовное дело после гибели двух пациентов в клинике

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек после медицинского исследования желудка в одном из диагностических центров в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:58

2022-01-26T17:58

2022-01-26T23:16

происшествия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек после медицинского исследования желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.По данным ведомства, пациентов после прохождения обследования 23 и 25 января доставили в больницу, где они в итоге скончались. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), — сказали в ведомстве.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, речь идет о государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1". В реанимации сейчас находятся два пациента, врачи выявили у них отравление барием.Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Сейчас следователи изымают необходимые документы и другие "предметы, имеющие значение для следствия". Назначаются экспертизы.

https://ria.ru/20211218/sk-1764371254.html

https://ria.ru/20220111/shkolnitsa-1767262758.html

выборгский район

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происшествия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия