09:26 27.01.2022 (обновлено: 09:34 27.01.2022)
Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" на съезде 28 января рассмотрит вопрос избрания главы
© REUTERS / Pavel MikheyevЗдание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
Здание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Ранее партия сообщала, что ее съезд пройдет в онлайн-формате 28 января. В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Избрание председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда.
"Постановлением политического совета … утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета", - написал Байбек в Twitter по итогам заседания политсовета.
Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) January 27, 2022