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Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января

Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января - РИА Новости, 27.01.2022

Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января

Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:26

2022-01-27T09:26

2022-01-27T09:34

политика

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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.Ранее партия сообщала, что ее съезд пройдет в онлайн-формате 28 января. В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Избрание председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда."Постановлением политического совета … утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета", - написал Байбек в Twitter по итогам заседания политсовета.

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политика, казахстан, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев