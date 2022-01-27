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Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января
Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января - РИА Новости, 27.01.2022
Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января
Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:26
2022-01-27T09:34
политика
казахстан
twitter
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.Ранее партия сообщала, что ее съезд пройдет в онлайн-формате 28 января. В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Избрание председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда."Постановлением политического совета … утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета", - написал Байбек в Twitter по итогам заседания политсовета.
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политика, казахстан, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
09:26 27.01.2022 (обновлено: 09:34 27.01.2022)
 
Главу правящей партии Казахстана могут избрать 28 января

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" на съезде 28 января рассмотрит вопрос избрания главы

© REUTERS / Pavel MikheyevЗдание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
Здание правящей партии Нур Отан, которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Здание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Ранее партия сообщала, что ее съезд пройдет в онлайн-формате 28 января. В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Избрание председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда.
"Постановлением политического совета … утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета", - написал Байбек в Twitter по итогам заседания политсовета.
 
ПолитикаКазахстанTwitterНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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