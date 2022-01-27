https://ria.ru/20220127/genotsid-1769807287.html

РВИО одобрило идею учредить День геноцида советского народа

РВИО одобрило идею учредить День геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2022

РВИО одобрило идею учредить День геноцида советского народа

Российское военно-историческое общество (РВИО) поддерживает предложение учредить в РФ День геноцида советского народа: эта инициатива должна напомнить нынешним... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:31

2022-01-27T15:31

2022-01-27T15:31

общество

великая отечественная война (1941-1945)

российское военно-историческое общество (рвио)

без срока давности

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) поддерживает предложение учредить в РФ День геноцида советского народа: эта инициатива должна напомнить нынешним европейским политикам, кто развязал Вторую мировую войну, считает научный директор организации доктор исторических наук Михаил Мягков.Ранее Московская областная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа, чтобы сохранить историческую память о преступлениях нацистов в годы войны."Мы знаем, что сегодня существуют такие понятия, как геноцид еврейского народа, геноцид цыган, сербов, армянского населения. Но при этом замалчивается тот факт, что гитлеровская Германия вела войну, чтобы убить нас. К нам пришли, фактически, убийцы - это слово я хотел бы подчеркнуть, - которые хотели уничтожить нас как народ. Этот факт признания геноцида советского народа уже давно необходим", - сказал Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.По словам Мягкова, хорошо, что сегодня ряд государственных и общественных структур поднимают этот вопрос. "РВИО не только поддерживает, но и инициирует этот процесс. Мы считаем, что на всех международных площадках наше Министерство иностранных дел, государственные и общественные организации должны четко и твердо заявить о том, что такое понятие должно быть введено", - добавил Мягков.Он подчеркнул, что эта инициатива должна напомнить нынешним европейским политикам, "кто развязал эту кровопролитную войну"."Это важно и актуально сегодня, когда пытаются бряцать оружием и угрожать современной России те государства-члены НАТО, которые участвовали, например, в блокаде Ленинграда. Ведь кроме немцев и финнов, которые блокировали город, там были эсэсовские каратели из Эстонии, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии. Была там испанская "Голубая дивизия", представители других европейских стран, которые сегодня считают себя цивилизованными", - сказал Мягков. По его словам, это были отряды убийц, потомки которых "сегодня забывают свою историю"."Мне кажется, что одним из главных смыслов учреждения такой даты будет напоминание всем, кто забывает уроки истории, о том, кто развязал эту войну и о том, что заслуженное возмездие всегда приходит", - отметил Мягков.Историк напомнил, что Гитлер изначально рассчитывал уничтожить большую часть населения Советского Союза, а немногочисленных оставшихся в живых превратить в рабов."Вина мирного гражданского населения была лишь в том, что они советские люди и что они живут на территории, которую хочет захватить гитлеровская Германия, чтобы устроить тут свои рейхскомиссариаты и содержать оставшееся в живых население в специальных резервациях и концлагерях в качестве рабов для арийской нации. Речь шла об уничтожении советского народа как такового. Это, естественно, подходит под все критерии геноцида", - резюмировал Мягков.

https://ria.ru/20220127/fsb-1769735702.html

https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html

https://ria.ru/20220124/genotsid-1769201721.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

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общество, великая отечественная война (1941-1945), российское военно-историческое общество (рвио), без срока давности, россия