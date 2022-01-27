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Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа
Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2022
Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа
Увековечивание памяти жертв нацистского геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны имело бы очень важное морально-нравственное значение,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:23
2022-01-27T15:23
общество
ссср
владимир путин
российская академия наук
великая отечественная война (1941-1945)
освенцим
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увековечивание памяти жертв нацистского геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны имело бы очень важное морально-нравственное значение, над названием памятного дня необходимо подумать, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.Так он прокомментировал инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников нацизма, обратившейся к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны."С точки зрения памяти, осознания трагедии, возвращения к определенной политике здравого смысла инициатива правильная, позитивная, но что касается терминологии, здесь я думаю ещё можно пообсуждать – сама инициатива интересная", - сказал Ковалев.Историк отметил, что увековечивание памяти жертв среди мирных граждан СССР в годы войны имеет не только моральное, но и научное значение."Память наших жертв среди мирного населения должна быть увековечена с точки зрения морально-нравственной и академической, потому что, к нашему великому сожалению, у нас есть книги памяти жертв политических репрессий, павших на фронте солдат, но мы до сих пор не можем назвать точное количество жертв среди некомбатантов", - отметил собеседник агентства.В то же время историк выразил мнение, что памятная дата в итоге может называться по-другому, учитывая многообразие трактовок слова "геноцид", которое часто становится инструментом политики."Тут есть понятие "разности языков": кто-то говорит на юридическом языке, кто-то на филологическом. Я, может быть, предложил бы несколько другое наименование, например, "День памяти жертв среди мирного населения" - то есть всех тех некомбатантов, которых мы потеряли в годы Великой Отечественной войны", - отметил Ковалев.В четверг, 27 января мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как Освенцим.
https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html
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общество, ссср, владимир путин, российская академия наук, великая отечественная война (1941-1945), освенцим
15:23 27.01.2022
 
Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа

Историк Ковалев: увековечивание памяти жертв нацистского геноцида имело бы важное значение

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости
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Узники концентрационного лагеря Освенцим
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увековечивание памяти жертв нацистского геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны имело бы очень важное морально-нравственное значение, над названием памятного дня необходимо подумать, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
Так он прокомментировал инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников нацизма, обратившейся к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Дети-заключенные концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
10:15
Бывшие узники нацизма предложили учредить День геноцида советского народа
"С точки зрения памяти, осознания трагедии, возвращения к определенной политике здравого смысла инициатива правильная, позитивная, но что касается терминологии, здесь я думаю ещё можно пообсуждать – сама инициатива интересная", - сказал Ковалев.
Историк отметил, что увековечивание памяти жертв среди мирных граждан СССР в годы войны имеет не только моральное, но и научное значение.
"Память наших жертв среди мирного населения должна быть увековечена с точки зрения морально-нравственной и академической, потому что, к нашему великому сожалению, у нас есть книги памяти жертв политических репрессий, павших на фронте солдат, но мы до сих пор не можем назвать точное количество жертв среди некомбатантов", - отметил собеседник агентства.
В то же время историк выразил мнение, что памятная дата в итоге может называться по-другому, учитывая многообразие трактовок слова "геноцид", которое часто становится инструментом политики.
"Тут есть понятие "разности языков": кто-то говорит на юридическом языке, кто-то на филологическом. Я, может быть, предложил бы несколько другое наименование, например, "День памяти жертв среди мирного населения" - то есть всех тех некомбатантов, которых мы потеряли в годы Великой Отечественной войны", - отметил Ковалев.
В четверг, 27 января мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как Освенцим.
 
ОбществоСССРВладимир ПутинРоссийская академия наукВеликая Отечественная война (1941-1945)Освенцим
 
 
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