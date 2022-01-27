https://ria.ru/20220127/genotsid-1769805909.html

Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа

Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2022

Историк высказался об инициативе о введении Дня геноцида советского народа

Увековечивание памяти жертв нацистского геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны имело бы очень важное морально-нравственное значение,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:23

2022-01-27T15:23

2022-01-27T15:23

общество

ссср

владимир путин

российская академия наук

великая отечественная война (1941-1945)

освенцим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150243/17/1502431783_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_b6bdfac30202503211147134ab1680a6.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увековечивание памяти жертв нацистского геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны имело бы очень важное морально-нравственное значение, над названием памятного дня необходимо подумать, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.Так он прокомментировал инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников нацизма, обратившейся к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны."С точки зрения памяти, осознания трагедии, возвращения к определенной политике здравого смысла инициатива правильная, позитивная, но что касается терминологии, здесь я думаю ещё можно пообсуждать – сама инициатива интересная", - сказал Ковалев.Историк отметил, что увековечивание памяти жертв среди мирных граждан СССР в годы войны имеет не только моральное, но и научное значение."Память наших жертв среди мирного населения должна быть увековечена с точки зрения морально-нравственной и академической, потому что, к нашему великому сожалению, у нас есть книги памяти жертв политических репрессий, павших на фронте солдат, но мы до сих пор не можем назвать точное количество жертв среди некомбатантов", - отметил собеседник агентства.В то же время историк выразил мнение, что памятная дата в итоге может называться по-другому, учитывая многообразие трактовок слова "геноцид", которое часто становится инструментом политики."Тут есть понятие "разности языков": кто-то говорит на юридическом языке, кто-то на филологическом. Я, может быть, предложил бы несколько другое наименование, например, "День памяти жертв среди мирного населения" - то есть всех тех некомбатантов, которых мы потеряли в годы Великой Отечественной войны", - отметил Ковалев.В четверг, 27 января мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как Освенцим.

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html

ссср

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ссср, владимир путин, российская академия наук, великая отечественная война (1941-1945), освенцим