https://ria.ru/20220127/dzhabarov-1769706987.html

Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО

Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО - РИА Новости, 27.01.2022

Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО

Значения заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга придавать не надо, он "абсолютно невменяем", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:00

2022-01-27T00:00

2022-01-27T02:55

в мире

йенс столтенберг

нато

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Значения заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга придавать не надо, он "абсолютно невменяем", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря, сказал ранее в среду генсек альянса Йенс Столтенберг."Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит. Я думаю, его не надо серьезно воспринимать", - заявил Джабаров.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия