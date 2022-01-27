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Шоубиз
https://ria.ru/20220127/culkin-1769819277.html
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка - РИА Новости, 27.01.2022
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:57
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шоубиз
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. Калкин и Сонг уже четыре года вместе. В апреле 2020-го у артистов родился сын. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей в ДТП сестры актера. В конце декабря 2021 стало известно, что во второй раз женился рэпер Гуф. Его избранницей стала Юлия Королева.
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знаменитости, маколей калкин
16:57 27.01.2022
 
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка

Маколей Калкин женится на матери своего сына Бренде Сонг

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss/Rich FuryМаколей Калкин / Бренда Сонг
Маколей Калкин / Бренда Сонг - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss/Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники.
"Для них это естественный шаг вперед", — говорит инсайдер.
Калкин и Сонг уже четыре года вместе. В апреле 2020-го у артистов родился сын. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей в ДТП сестры актера.
В конце декабря 2021 стало известно, что во второй раз женился рэпер Гуф. Его избранницей стала Юлия Королева.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
10:12Шоубиз
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
 
ШоубизЗнаменитостиМаколей Калкин
 
 
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