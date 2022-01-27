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Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка - РИА Новости, 27.01.2022
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:57
2022-01-27T16:57
2022-01-27T16:57
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маколей калкин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. Калкин и Сонг уже четыре года вместе. В апреле 2020-го у артистов родился сын. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей в ДТП сестры актера. В конце декабря 2021 стало известно, что во второй раз женился рэпер Гуф. Его избранницей стала Юлия Королева.
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знаменитости, маколей калкин
Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Маколей Калкин женится на матери своего сына Бренде Сонг