https://ria.ru/20220127/culkin-1769819277.html

Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка

Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка - РИА Новости, 27.01.2022

Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка

Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:57

2022-01-27T16:57

2022-01-27T16:57

шоубиз

знаменитости

маколей калкин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг обручились. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. Калкин и Сонг уже четыре года вместе. В апреле 2020-го у артистов родился сын. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей в ДТП сестры актера. В конце декабря 2021 стало известно, что во второй раз женился рэпер Гуф. Его избранницей стала Юлия Королева.

https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, маколей калкин