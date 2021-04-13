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Шоубиз
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Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом
Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом. Его 33-летняя подруга — актриса Бренда Сонг родила сына, сообщает Esquire. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:13
2021-04-13T12:13
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маколей калкин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом. Его 33-летняя подруга — актриса Бренда Сонг родила сына, сообщает Esquire. Мальчик весом 3,1 килограмма родился в Лос-Анджелесе еще пятого апреля, но известно об этом стало только сейчас. Новорожденному дали имя Дакота — в честь умершей в 2008 году сестры Калкина.Актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен". Вскоре Калкин и Сонг спровоцировали слухи о своем романе: их заметили во время свидания в одном из тематических парков Калифорнии. Тогда, по информации СМИ, они держались за руки и мило общались.Первое время пара старалась держать свои отношения в тайне. Однако вскоре влюбленные их подтвердили и в редких интервью даже публично признавались друг другу в нежных чувствах.
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дети, семья, лос-анджелес, калифорния, сша, маколей калкин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность

Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

12:13 13.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss/Rich FuryМаколей Калкин / Бренда Сонг
Маколей Калкин / Бренда Сонг - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss/Rich Fury
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом. Его 33-летняя подруга — актриса Бренда Сонг родила сына, сообщает Esquire.

"Мы очень счастливы", — признались родители малыша.

Мальчик весом 3,1 килограмма родился в Лос-Анджелесе еще пятого апреля, но известно об этом стало только сейчас. Новорожденному дали имя Дакота — в честь умершей в 2008 году сестры Калкина.
Актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен". Вскоре Калкин и Сонг спровоцировали слухи о своем романе: их заметили во время свидания в одном из тематических парков Калифорнии. Тогда, по информации СМИ, они держались за руки и мило общались.
Первое время пара старалась держать свои отношения в тайне. Однако вскоре влюбленные их подтвердили и в редких интервью даже публично признавались друг другу в нежных чувствах.
Роуз Лесли и Кит Харингтон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 11:00Шоубиз
СМИ: Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями
 
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