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Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом. Его 33-летняя подруга — актриса Бренда Сонг родила сына, сообщает Esquire. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:13

2021-04-13T12:13

2021-04-13T12:13

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом. Его 33-летняя подруга — актриса Бренда Сонг родила сына, сообщает Esquire. Мальчик весом 3,1 килограмма родился в Лос-Анджелесе еще пятого апреля, но известно об этом стало только сейчас. Новорожденному дали имя Дакота — в честь умершей в 2008 году сестры Калкина.Актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен". Вскоре Калкин и Сонг спровоцировали слухи о своем романе: их заметили во время свидания в одном из тематических парков Калифорнии. Тогда, по информации СМИ, они держались за руки и мило общались.Первое время пара старалась держать свои отношения в тайне. Однако вскоре влюбленные их подтвердили и в редких интервью даже публично признавались друг другу в нежных чувствах.

https://ria.ru/20210217/roditeli-1597797075.html

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