https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html

Гуф женился второй раз

Гуф женился второй раз - РИА Новости, 22.12.2021

Гуф женился второй раз

Гуф (Алексей Долматов) женился второй раз. Избранницей рэпера стала Юлия Королева. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:36

2021-12-22T10:36

2021-12-22T10:37

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guf (алексей долматов)

айза долматова

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гуф (Алексей Долматов) женился второй раз. Избранницей рэпера стала Юлия Королева.Девушка также разместила в социальных сетях серию фотографий, где рэпер пристально смотрит на нее.Ранее рэпер был женат на Айзе Долматовой. Она объявляла в интернете о воссоединении с бывшим мужем, а в качестве доказательств показывала поклонникам переписки, в которых Гуф, по ее словам, рассказывал о совместном будущем.Подписчики в комментариях наряду с поздравлениями вспомнили о первой жене исполнителя.Айза в сторис Instagram напрямую не прокомментировала свадьбу бывшего возлюбленного, но отметила, что думает об отдыхе."Мне нужно выполнить много заданий по психотерапии! Плюс читать много тематических книг. И мы тут с моим психотерапевтом решили меня выгнать из Москвы на несколько дней", – написала девушка.Ранее рэпер Птаха признался, что именно Долматова стала причиной конфликта внутри группы Centr.

https://ria.ru/20211215/ayza-1763808191.html

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знаменитости, шоу-бизнес, guf (алексей долматов), айза долматова