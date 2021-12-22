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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html
Гуф женился второй раз
Гуф женился второй раз - РИА Новости, 22.12.2021
Гуф женился второй раз
Гуф (Алексей Долматов) женился второй раз. Избранницей рэпера стала Юлия Королева. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:36
2021-12-22T10:37
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
guf (алексей долматов)
айза долматова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гуф (Алексей Долматов) женился второй раз. Избранницей рэпера стала Юлия Королева.Девушка также разместила в социальных сетях серию фотографий, где рэпер пристально смотрит на нее.Ранее рэпер был женат на Айзе Долматовой. Она объявляла в интернете о воссоединении с бывшим мужем, а в качестве доказательств показывала поклонникам переписки, в которых Гуф, по ее словам, рассказывал о совместном будущем.Подписчики в комментариях наряду с поздравлениями вспомнили о первой жене исполнителя.Айза в сторис Instagram напрямую не прокомментировала свадьбу бывшего возлюбленного, но отметила, что думает об отдыхе."Мне нужно выполнить много заданий по психотерапии! Плюс читать много тематических книг. И мы тут с моим психотерапевтом решили меня выгнать из Москвы на несколько дней", – написала девушка.Ранее рэпер Птаха признался, что именно Долматова стала причиной конфликта внутри группы Centr.
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знаменитости, шоу-бизнес, guf (алексей долматов), айза долматова
10:36 22.12.2021 (обновлено: 10:37 22.12.2021)
 
Гуф женился второй раз

Гуф женился на Юлии Королевой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гуф (Алексей Долматов) женился второй раз. Избранницей рэпера стала Юлия Королева.

"Идем со мной", – подписал Алексей кадры в Instagram.

Девушка также разместила в социальных сетях серию фотографий, где рэпер пристально смотрит на нее.

"Чтобы ты всегда на меня так смотрел", – написала Королева.

Ранее рэпер был женат на Айзе Долматовой. Она объявляла в интернете о воссоединении с бывшим мужем, а в качестве доказательств показывала поклонникам переписки, в которых Гуф, по ее словам, рассказывал о совместном будущем.
Подписчики в комментариях наряду с поздравлениями вспомнили о первой жене исполнителя.

"Пойду до Айзы схожу, посмотрю, пилит сторис или нет", "Где-то плачет одна Айза", "Айза все равно лучше", – написали поклонники.

Айза в сторис Instagram напрямую не прокомментировала свадьбу бывшего возлюбленного, но отметила, что думает об отдыхе.
"Мне нужно выполнить много заданий по психотерапии! Плюс читать много тематических книг. И мы тут с моим психотерапевтом решили меня выгнать из Москвы на несколько дней", – написала девушка.
Ранее рэпер Птаха признался, что именно Долматова стала причиной конфликта внутри группы Centr.
Певица и телеведущая Айза Анохина - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 12:00Шоубиз
"Я одна": Айза ответила на вопрос про личную жизнь
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесGuf (Алексей Долматов)Айза Долматова
 
 
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