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Шоубиз
https://ria.ru/20211022/ptakha-1755811870.html
"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы
"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы - РИА Новости, 22.10.2021
"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в проекте "Исповедь" признался, что чувствовал себя дискомфортно из-за домогательств девушки его друга Гуфа. Айза Долматова... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:34
2021-10-22T15:34
шоубиз
давид нуриев
айза долматова
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в проекте "Исповедь" признался, что чувствовал себя дискомфортно из-за домогательств девушки его друга Гуфа. Айза Долматова откровенно приставала к исполнителю и стала поводом для разлада между участниками группы Centr.По официальной версии группа распалась, потому что Гуф "поймал" звездную болезнь и сам ушел из группы, отметил Птаха. Но настоящие причины были скрыты глубже.Когда Гуф обо всем узнал, бывшие друзья расстались на восемь лет. Группа Centr существовала в 2004 – 2016 годах.Недавно в Сочи закрыли ресторан после выступления Гуфа за нарушение правил во время пандемии.
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давид нуриев, айза долматова, знаменитости
15:34 22.10.2021
 
"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы

Птаха рассказал о домогательствах бывшей Гуфа Айзы

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в проекте "Исповедь" признался, что чувствовал себя дискомфортно из-за домогательств девушки его друга Гуфа. Айза Долматова откровенно приставала к исполнителю и стала поводом для разлада между участниками группы Centr.

"Айза присылала мне странные смс разного формата. Не очень приятно это вспоминать. Смс интимного характера. Цитировать их у меня нет никакого желания, это слишком грязная история. Леша понял, что это пишет Айза, потому что она присылала ему сообщения, а потом эти же сообщения – мне", – рассказал исполнитель.

По официальной версии группа распалась, потому что Гуф "поймал" звездную болезнь и сам ушел из группы, отметил Птаха. Но настоящие причины были скрыты глубже.

"Я чувствовал себя максимально дискомфортно. Я не понимал, что делать, мне было стыдно. Вся проблема в том, что я ничего не давал ей в ответ. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал. А тут – мы в одном кругу общаемся", – рассказал рэпер.

Когда Гуф обо всем узнал, бывшие друзья расстались на восемь лет. Группа Centr существовала в 2004 – 2016 годах.
Недавно в Сочи закрыли ресторан после выступления Гуфа за нарушение правил во время пандемии.
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28 июля, 17:03Шоубиз
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