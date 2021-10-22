https://ria.ru/20211022/ptakha-1755811870.html

"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы

"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы - РИА Новости, 22.10.2021

"Слишком грязная история": Птаха рассказал о домогательствах Айзы

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в проекте "Исповедь" признался, что чувствовал себя дискомфортно из-за домогательств девушки его друга Гуфа. Айза Долматова... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:34

2021-10-22T15:34

2021-10-22T15:34

шоубиз

давид нуриев

айза долматова

знаменитости

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в проекте "Исповедь" признался, что чувствовал себя дискомфортно из-за домогательств девушки его друга Гуфа. Айза Долматова откровенно приставала к исполнителю и стала поводом для разлада между участниками группы Centr.По официальной версии группа распалась, потому что Гуф "поймал" звездную болезнь и сам ушел из группы, отметил Птаха. Но настоящие причины были скрыты глубже.Когда Гуф обо всем узнал, бывшие друзья расстались на восемь лет. Группа Centr существовала в 2004 – 2016 годах.Недавно в Сочи закрыли ресторан после выступления Гуфа за нарушение правил во время пандемии.

https://ria.ru/20210728/ayza-1743298168.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид нуриев, айза долматова, знаменитости