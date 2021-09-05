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В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан - РИА Новости, 05.09.2021
В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
Ресторан VinoGrad в торговом центре сочинского Адлера, где состоялся концерт российского рэпера Гуфа, закрыли по требованию Роспотребнадзора на 60 суток из-за... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:09
2021-09-05T12:09
2021-09-05T12:09
происшествия
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СОЧИ, 5 сен – РИА Новости. Ресторан VinoGrad в торговом центре сочинского Адлера, где состоялся концерт российского рэпера Гуфа, закрыли по требованию Роспотребнадзора на 60 суток из-за нарушения правил работы в условиях пандемии, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости руководитель ресторана Армен Амалян, заведение в этом сезоне больше не откроется.В ресторане состоялся концерт известного рэпера Гуфа. Некоторые пользователи соцсетей писали, что, по их мнению, загрузка зала превышала установленное ограничение в 50%."В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края №129, …постановлением Адлерского районного суда юридическое лицо ООО "Цереус" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта эксплуатации - ресторан VinoGrad...", - говорится в сообщении.На вопрос, продолжит ли ресторан работу спустя 60 суток, руководитель Армен Амалян сообщил РИА Новости, что ресторан VinoGrad - сезонное заведение, которое традиционно работает до конца сентября, однако в этом году оно закрылось на месяц раньше.
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происшествия
В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
Ресторан в Сочи закрыли на два месяца после концерта рэпера Гуфа за нарушения
СОЧИ, 5 сен – РИА Новости.
Ресторан VinoGrad в торговом центре сочинского
Адлера, где состоялся концерт российского рэпера Гуфа, закрыли по требованию Роспотребнадзора на 60 суток из-за нарушения правил работы в условиях пандемии, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости руководитель ресторана Армен Амалян, заведение в этом сезоне больше не откроется.
В ресторане состоялся концерт известного рэпера Гуфа. Некоторые пользователи соцсетей писали, что, по их мнению, загрузка зала превышала установленное ограничение в 50%.
"В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края №129, …постановлением Адлерского районного суда юридическое лицо ООО "Цереус" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта эксплуатации - ресторан VinoGrad...", - говорится в сообщении.
На вопрос, продолжит ли ресторан работу спустя 60 суток, руководитель Армен Амалян сообщил РИА Новости, что ресторан VinoGrad - сезонное заведение, которое традиционно работает до конца сентября, однако в этом году оно закрылось на месяц раньше.