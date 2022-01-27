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Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда

Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:12

2022-01-27T22:12

2022-01-27T22:12

общество

александр беглов

владимир путин

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о выполнении его поручений по развитию музея обороны и блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее из резервного фонда президента РФ по личному распоряжению Путина было выделено 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции музея в историческом здании музея в Соляном переулке. Проект уже реализован.В настоящее время министерство обороны РФ передает для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в госсобственность нежилые помещения общей площадью 299,5 квадратных метра в Соляном переулке, дом 9.По словам Беглова, работа по развитию музея продолжается. В частности, музею передан павильон (кинотеатр "Глобус") на территории Московского парка Победы, выделено финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года. Также в состав музея включены Главный павильон Московского парка Победы и Флагманский Командный пункт КБФ – "Бункер Трибуца", где также планируется создать экспозицию.Губернатор также сообщил, что выполнено поручение президента о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт начал работу 7 сентября прошлого года как структурное подразделение музея.Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда расположен в Соляном переулке. В настоящее время в собрании музея находятся более 53 тысяч экспонатов. Среди них: 7 тысяч произведений графики, живописи и скульптуры, 19 тысяч рукописно-документальных материалов, 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также 20 тысяч фотографий, 3,5 тысячи орденов, медалей и знаков, более 500 предметов техники и вооружения, книги, изданные в блокадном Ленинграде.Новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда открылась 6 сентября 2019 года. В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989 года, были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне 2018 года.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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общество, александр беглов, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия