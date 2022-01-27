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Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда
Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:12
2022-01-27T22:12
общество
александр беглов
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о выполнении его поручений по развитию музея обороны и блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее из резервного фонда президента РФ по личному распоряжению Путина было выделено 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции музея в историческом здании музея в Соляном переулке. Проект уже реализован.В настоящее время министерство обороны РФ передает для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в госсобственность нежилые помещения общей площадью 299,5 квадратных метра в Соляном переулке, дом 9.По словам Беглова, работа по развитию музея продолжается. В частности, музею передан павильон (кинотеатр "Глобус") на территории Московского парка Победы, выделено финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года. Также в состав музея включены Главный павильон Московского парка Победы и Флагманский Командный пункт КБФ – "Бункер Трибуца", где также планируется создать экспозицию.Губернатор также сообщил, что выполнено поручение президента о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт начал работу 7 сентября прошлого года как структурное подразделение музея.Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда расположен в Соляном переулке. В настоящее время в собрании музея находятся более 53 тысяч экспонатов. Среди них: 7 тысяч произведений графики, живописи и скульптуры, 19 тысяч рукописно-документальных материалов, 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также 20 тысяч фотографий, 3,5 тысячи орденов, медалей и знаков, более 500 предметов техники и вооружения, книги, изданные в блокадном Ленинграде.Новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда открылась 6 сентября 2019 года. В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989 года, были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне 2018 года.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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общество, александр беглов, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
22:12 27.01.2022
 
Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о выполнении его поручений по развитию музея обороны и блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

Президент РФ Владимир Путин Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады.
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

Музыканты военного оркестра почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

Памятный значок на верхней одежде участника торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

Участники торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Мальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отмечается, что ранее из резервного фонда президента РФ по личному распоряжению Путина было выделено 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции музея в историческом здании музея в Соляном переулке. Проект уже реализован.
В настоящее время министерство обороны РФ передает для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в госсобственность нежилые помещения общей площадью 299,5 квадратных метра в Соляном переулке, дом 9.
По словам Беглова, работа по развитию музея продолжается. В частности, музею передан павильон (кинотеатр "Глобус") на территории Московского парка Победы, выделено финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года. Также в состав музея включены Главный павильон Московского парка Победы и Флагманский Командный пункт КБФ – "Бункер Трибуца", где также планируется создать экспозицию.
Губернатор также сообщил, что выполнено поручение президента о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт начал работу 7 сентября прошлого года как структурное подразделение музея.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда расположен в Соляном переулке. В настоящее время в собрании музея находятся более 53 тысяч экспонатов. Среди них: 7 тысяч произведений графики, живописи и скульптуры, 19 тысяч рукописно-документальных материалов, 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также 20 тысяч фотографий, 3,5 тысячи орденов, медалей и знаков, более 500 предметов техники и вооружения, книги, изданные в блокадном Ленинграде.
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда открылась 6 сентября 2019 года. В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989 года, были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне 2018 года.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
 
ОбществоАлександр БегловВладимир ПутинЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
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