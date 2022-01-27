https://ria.ru/20220127/bazy-1769723213.html

Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз

Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз

Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:36

2022-01-27T08:36

2022-01-27T08:36

в мире

венесуэла

куба

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - добавил Медведев.Медведев отметил, что разговаривать на тему размещения баз неправильно, поскольку это провоцирует напряженность в мире. "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220117/bazy-1768183409.html

венесуэла

куба

россия

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в мире, венесуэла, куба, дмитрий медведев, россия