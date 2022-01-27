Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/bazy-1769723213.html
Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:36
2022-01-27T08:36
в мире
венесуэла
куба
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - добавил Медведев.Медведев отметил, что разговаривать на тему размещения баз неправильно, поскольку это провоцирует напряженность в мире. "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220117/bazy-1768183409.html
венесуэла
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, куба, дмитрий медведев, россия
08:36 27.01.2022
 
Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз

Замглавы Совбеза Медведев: Россия не может размещать на Кубе и в Венесуэле военные базы

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкКубинский флаг на здании на Площади Революции в Гаване
Кубинский флаг на здании на Площади Революции в Гаване - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Кубинский флаг на здании на Площади Революции в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнёры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", - сказал Медведев.
"Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - добавил Медведев.
Медведев отметил, что разговаривать на тему размещения баз неправильно, поскольку это провоцирует напряженность в мире. "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 после посадки в международном аэропорту Майкетия к северу от Каракаса - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 12:10
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
 
В миреВенесуэлаКубаДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
08:38СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
08:36Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
08:33В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России
08:28Медведев рассказал об отношениях с Китаем
08:23Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
08:19В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
08:17Медведев назвал существование НАТО парадоксом
08:13Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:09В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
08:05В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
08:01Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
08:00В свои ворота: поляки остались без дешевого газа
07:51Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
07:49Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
07:33На Украине призвали Россию вступить в НАТО
07:31Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
07:12"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
06:50В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
06:46Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым
Лента новостейМолния
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войнеСМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМДМедведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных базВ МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям РоссииМедведев рассказал об отношениях с КитаемМедведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасностиВ Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его замаМедведев назвал существование НАТО парадоксомМосквичам рассказали о погоде в четвергВ пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил МедведевВ Китае напомнили США способ решения конфликта на УкраинеВолодин заявил, что Запад пытается переписать историюВ свои ворота: поляки остались без дешевого газаЗаммэра Иркутского района задержали за получение взяткиВолодин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировойНа Украине призвали Россию вступить в НАТОСреди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованиемВ Новосибирской области переводят школьников на удаленкуСенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым