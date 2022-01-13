https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767665651.html
В МИД не исключили возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе
В МИД не исключили возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе - РИА Новости, 13.01.2022
В МИД не исключили возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:35
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
венесуэла
куба
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать."Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например, на Кубе или в Венесуэле.
https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html
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РИА Новости
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, венесуэла, куба, россия
14:18 13.01.2022 (обновлено: 14:35 13.01.2022)
В МИД не исключили возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе
Замглавы МИД Рябков не исключил возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе