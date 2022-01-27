https://ria.ru/20220127/ayza-1769751892.html
Айза рассказала о новом возлюбленном
Айза рассказала о новом возлюбленном - РИА Новости, 27.01.2022
Айза рассказала о новом возлюбленном
Бывшая Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала о новом возлюбленном. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис своего микроблога. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:52
2022-01-27T11:52
2022-01-27T11:52
шоубиз
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айза долматова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывшая Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала о новом возлюбленном. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис своего микроблога. На вопрос пользователя, влюблена ли она в кого-то сейчас, девушка ответила, что "немного (чуть-чуть) заинтересована человеком". "Но! Есть одно большое "но". Я сейчас занимаюсь собой: своей внешностью, телом, здоровьем, образованием, работой, домом и детьми. У меня нет сил на мужчину, который будет занимать очень много моего времени, внимания и сил. Поэтому попросила его подождать. Если дождется, а ждет он меня с моих 19 лет, значит, все будет кайф. Если нет, то я продолжу заниматься собой", — заявила Айза .Девушка призналась, что ей надоело, что "эмоции берут верх". Теперь она поступает по-новому."Так менее болезненно. Ну и мужчина мой не простой. Такой же трудоголик, как и я", — объясняет Айза. С рэпером Гуфом (Алексей Долматов) Айза расписалась в 2008 году. Пара развелась в 2014. В декабре 2021-го музыкант снова женился. Его избранницей стала Юлия Королева.С 2015 по 2020 год Айза была замужем за серфером Дмитрием Анохиным. В июле девушка рассказала, что его посадили в индонезийскую тюрьму.
https://ria.ru/20211215/ayza-1763808191.html
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знаменитости, айза долматова
Айза рассказала о новом возлюбленном
Бывшая Гуфа Айза-Лилуна рассказала о новом возлюбленном
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Бывшая Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала о новом возлюбленном. Подробностями личной жизни она поделилась
в сторис своего микроблога.
На вопрос пользователя, влюблена ли она в кого-то сейчас, девушка ответила, что "немного (чуть-чуть) заинтересована человеком".
"Но! Есть одно большое "но". Я сейчас занимаюсь собой: своей внешностью, телом, здоровьем, образованием, работой, домом и детьми. У меня нет сил на мужчину, который будет занимать очень много моего времени, внимания и сил. Поэтому попросила его подождать. Если дождется, а ждет он меня с моих 19 лет, значит, все будет кайф. Если нет, то я продолжу заниматься собой", — заявила Айза .
Девушка призналась, что ей надоело, что "эмоции берут верх". Теперь она поступает по-новому.
"Так менее болезненно. Ну и мужчина мой не простой. Такой же трудоголик, как и я", — объясняет Айза.
С рэпером Гуфом (Алексей Долматов) Айза расписалась в 2008 году. Пара развелась в 2014. В декабре 2021-го музыкант снова женился
. Его избранницей стала Юлия Королева.
С 2015 по 2020 год Айза была замужем за серфером Дмитрием Анохиным. В июле девушка рассказала
, что его посадили в индонезийскую тюрьму.