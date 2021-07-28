Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210728/ayza-1743298168.html
Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму
Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму - РИА Новости, 28.07.2021
Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму
Бывшего супруга Айзы Долматовой Дмитрия Анохина посадили в тюрьму. Подробности дела знаменитость раскрыла в своем видеообращении к президенту Индонезии Джоко... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:03
2021-07-28T17:03
шоубиз
айза долматова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743297566_0:415:1080:1023_1920x0_80_0_0_4c9281353a65ccc8f70680ee0f296fd6.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывшего супруга Айзы Долматовой Дмитрия Анохина посадили в тюрьму. Подробности дела знаменитость раскрыла в своем видеообращении к президенту Индонезии Джоко Видодо. Айза записала в ролик, в котором рассказала, что второго марта Анохина и Елену Мух задержали и до сих пор держат под стражей в Индонезийской тюрьме. По данным "СтарХита", Анохин получил срок восемь месяцев. Считается, что он и Мух подделали тесты на Ковид. "На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем. Их семьи ждут их дома", — заявила Айза и попросила президента Джоко Видодо помиловать ее бывшего. Знаменитость отметила, что у ее бывшего пожилые родители, и "они нуждаются в поддержке Дмитрия, он один в семье". В записи обращения к президенту Индонезии принял участие 11-летний сын Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов). В кадре он назвал Анохина отцом. "Можно выпустить нашего папу?" — сказал мальчик. Мнение пользователей, посмотревших ролик, разделились. "Смотрю это видео и плакать хочется. Верю в то, что все закончится благополучно", "Дай бог, чтобы все получилось!", "Держу кулачки! Очень страшная ситуация! Но, к сожалению, вряд ли это поможет", — поддержали Айзу в Сети.Однако нашлись и те, кто не поверил в искренность знаменитости. "Зачем врать-то так. Родители не старые, и брат есть, и отец одного ребенка. Ведь там не дураки. Тюрьмы никому не пожелаешь. Но и попался он на лжи, зачем усугублять-то", — удивился пользователь.Айза и Анохин прожили в браке с 2015 по 2020 год. В 2017 у них родился сын Элвис. За Гуфом Айза была замужем с 2008 по 2014 год. Его высмеяли в Сети за комментарий под фото бывшей с новым парнем.
https://ria.ru/20201023/ayza-1581165117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743297566_0:232:1081:1042_1920x0_80_0_0_b80c59eb1ef28f44282516bd65a28337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айза долматова, знаменитости
17:03 28.07.2021
 

Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму

© Фото : @aizalovesam / instagramАйза и Дмитрий Анохин
Айза и Дмитрий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : @aizalovesam / instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывшего супруга Айзы Долматовой Дмитрия Анохина посадили в тюрьму. Подробности дела знаменитость раскрыла в своем видеообращении к президенту Индонезии Джоко Видодо.
Айза записала в ролик, в котором рассказала, что второго марта Анохина и Елену Мух задержали и до сих пор держат под стражей в Индонезийской тюрьме. По данным "СтарХита", Анохин получил срок восемь месяцев. Считается, что он и Мух подделали тесты на Ковид.
"На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем. Их семьи ждут их дома", — заявила Айза и попросила президента Джоко Видодо помиловать ее бывшего.
Знаменитость отметила, что у ее бывшего пожилые родители, и "они нуждаются в поддержке Дмитрия, он один в семье".
В записи обращения к президенту Индонезии принял участие 11-летний сын Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов). В кадре он назвал Анохина отцом. "Можно выпустить нашего папу?" — сказал мальчик.
Мнение пользователей, посмотревших ролик, разделились.
"Смотрю это видео и плакать хочется. Верю в то, что все закончится благополучно", "Дай бог, чтобы все получилось!", "Держу кулачки! Очень страшная ситуация! Но, к сожалению, вряд ли это поможет", — поддержали Айзу в Сети.
Однако нашлись и те, кто не поверил в искренность знаменитости. "Зачем врать-то так. Родители не старые, и брат есть, и отец одного ребенка. Ведь там не дураки. Тюрьмы никому не пожелаешь. Но и попался он на лжи, зачем усугублять-то", — удивился пользователь.
Айза и Анохин прожили в браке с 2015 по 2020 год. В 2017 у них родился сын Элвис.
За Гуфом Айза была замужем с 2008 по 2014 год. Его высмеяли в Сети за комментарий под фото бывшей с новым парнем.
Певица и телеведущая Айза Анохина - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 12:48Шоубиз
"По-нищебродски": Айза высмеяла Тимати с кроссовками "за два миллиона"
 
ШоубизАйза ДолматоваЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния