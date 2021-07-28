https://ria.ru/20210728/ayza-1743298168.html

Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму

Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму - РИА Новости, 28.07.2021

Бывшего супруга Айзы Долматовой посадили в тюрьму

Бывшего супруга Айзы Долматовой Дмитрия Анохина посадили в тюрьму. Подробности дела знаменитость раскрыла в своем видеообращении к президенту Индонезии Джоко... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:03

2021-07-28T17:03

2021-07-28T17:03

шоубиз

айза долматова

знаменитости

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывшего супруга Айзы Долматовой Дмитрия Анохина посадили в тюрьму. Подробности дела знаменитость раскрыла в своем видеообращении к президенту Индонезии Джоко Видодо. Айза записала в ролик, в котором рассказала, что второго марта Анохина и Елену Мух задержали и до сих пор держат под стражей в Индонезийской тюрьме. По данным "СтарХита", Анохин получил срок восемь месяцев. Считается, что он и Мух подделали тесты на Ковид. "На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем. Их семьи ждут их дома", — заявила Айза и попросила президента Джоко Видодо помиловать ее бывшего. Знаменитость отметила, что у ее бывшего пожилые родители, и "они нуждаются в поддержке Дмитрия, он один в семье". В записи обращения к президенту Индонезии принял участие 11-летний сын Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов). В кадре он назвал Анохина отцом. "Можно выпустить нашего папу?" — сказал мальчик. Мнение пользователей, посмотревших ролик, разделились. "Смотрю это видео и плакать хочется. Верю в то, что все закончится благополучно", "Дай бог, чтобы все получилось!", "Держу кулачки! Очень страшная ситуация! Но, к сожалению, вряд ли это поможет", — поддержали Айзу в Сети.Однако нашлись и те, кто не поверил в искренность знаменитости. "Зачем врать-то так. Родители не старые, и брат есть, и отец одного ребенка. Ведь там не дураки. Тюрьмы никому не пожелаешь. Но и попался он на лжи, зачем усугублять-то", — удивился пользователь.Айза и Анохин прожили в браке с 2015 по 2020 год. В 2017 у них родился сын Элвис. За Гуфом Айза была замужем с 2008 по 2014 год. Его высмеяли в Сети за комментарий под фото бывшей с новым парнем.

https://ria.ru/20201023/ayza-1581165117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айза долматова, знаменитости