https://ria.ru/20220126/zabolevanie-1769537446.html

Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей

Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей - РИА Новости, 26.01.2022

Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей

Повторное заражение COVID-19 среди детей не исключено на фоне распространения штамма "омикрон", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:34

2022-01-26T07:34

2022-01-26T07:34

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Повторное заражение COVID-19 среди детей не исключено на фоне распространения штамма "омикрон", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Проводя аналогию со взрослыми,… нельзя исключить факт того, что дети, переболевшие другими геновариантами коронавируса, заболеют повторно", - сказал Горелов.Он пояснил, что иммунитет у переболевших вырабатывается на конкретный штамм коронавируса, однако следует помнить, что изменения в генетическом коде вируса не превышают сотой доли процента, поэтому выработанный при предыдущих заболеваниях или поствакцинальный иммунитет все равно дает защиту.

https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса