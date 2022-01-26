https://ria.ru/20220126/zabolevanie-1769537446.html
Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей
Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей - РИА Новости, 26.01.2022
Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей
Повторное заражение COVID-19 среди детей не исключено на фоне распространения штамма "омикрон", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T07:34
2022-01-26T07:34
2022-01-26T07:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Повторное заражение COVID-19 среди детей не исключено на фоне распространения штамма "омикрон", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Проводя аналогию со взрослыми,… нельзя исключить факт того, что дети, переболевшие другими геновариантами коронавируса, заболеют повторно", - сказал Горелов.Он пояснил, что иммунитет у переболевших вырабатывается на конкретный штамм коронавируса, однако следует помнить, что изменения в генетическом коде вируса не превышают сотой доли процента, поэтому выработанный при предыдущих заболеваниях или поствакцинальный иммунитет все равно дает защиту.
https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
Врач Роспотребнадзора оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей
Врач Роспотребнадзора Горелов: повторный COVID-19 у детей не исключен из-за "омикрона"