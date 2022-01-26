https://ria.ru/20220126/tatarstan-1769609679.html
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане - РИА Новости, 26.01.2022
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:24
2022-01-26T14:24
2022-01-26T14:24
экономика
технологии
республика татарстан (татарстан)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b63a97168e44e78bc67ecb67d37cff84.jpg
КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и муниципальных услуг и запустить региональную платформу социального казначейства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы считаем, что в принципе можно создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг", - сказал Шадаев, принимая участие в режиме видеосвязи в итоговой коллегии Минцифры Татарстана.По мнению министра, ту практику, которую Татарстан нарабатывает в области цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг, надо распространять среди других регионов."И второе наше предложение… включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства", - добавил Шадаев. Данному проекту, по его словам, уделяется особое внимание и президентом, и председателем правительства страны.Шадаев отметил, что платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот, сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным и обоснованным для того, чтобы можно было перейти к предоставлению льгот действительно по критериям нуждаемости.
https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html
https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b055012a127f8bce0b490af04092b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, республика татарстан (татарстан), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане
Минцифры создаст центр компетенций и запустит платформу соцказначейства в Татарстане
КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и муниципальных услуг и запустить региональную платформу социального казначейства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы считаем, что в принципе можно создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг", - сказал Шадаев
, принимая участие в режиме видеосвязи в итоговой коллегии Минцифры Татарстана.
По мнению министра, ту практику, которую Татарстан нарабатывает в области цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг, надо распространять среди других регионов.
"И второе наше предложение… включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства", - добавил Шадаев. Данному проекту, по его словам, уделяется особое внимание и президентом, и председателем правительства страны.
Шадаев отметил, что платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот, сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным и обоснованным для того, чтобы можно было перейти к предоставлению льгот действительно по критериям нуждаемости.