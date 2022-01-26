https://ria.ru/20220126/tatarstan-1769609679.html

Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане

Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане - РИА Новости, 26.01.2022

Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:24

2022-01-26T14:24

2022-01-26T14:24

экономика

технологии

республика татарстан (татарстан)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и муниципальных услуг и запустить региональную платформу социального казначейства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы считаем, что в принципе можно создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг", - сказал Шадаев, принимая участие в режиме видеосвязи в итоговой коллегии Минцифры Татарстана.По мнению министра, ту практику, которую Татарстан нарабатывает в области цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг, надо распространять среди других регионов."И второе наше предложение… включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства", - добавил Шадаев. Данному проекту, по его словам, уделяется особое внимание и президентом, и председателем правительства страны.Шадаев отметил, что платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот, сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным и обоснованным для того, чтобы можно было перейти к предоставлению льгот действительно по критериям нуждаемости.

https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html

https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, республика татарстан (татарстан), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия