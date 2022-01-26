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https://ria.ru/20220126/tatarstan-1769609679.html
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане - РИА Новости, 26.01.2022
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:24
2022-01-26T14:24
экономика
технологии
республика татарстан (татарстан)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и муниципальных услуг и запустить региональную платформу социального казначейства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы считаем, что в принципе можно создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг", - сказал Шадаев, принимая участие в режиме видеосвязи в итоговой коллегии Минцифры Татарстана.По мнению министра, ту практику, которую Татарстан нарабатывает в области цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг, надо распространять среди других регионов."И второе наше предложение… включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства", - добавил Шадаев. Данному проекту, по его словам, уделяется особое внимание и президентом, и председателем правительства страны.Шадаев отметил, что платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот, сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным и обоснованным для того, чтобы можно было перейти к предоставлению льгот действительно по критериям нуждаемости.
https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html
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экономика, технологии, республика татарстан (татарстан), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
14:24 26.01.2022
 
Минцифры запустит платформу соцказначейства в Татарстане

Минцифры создаст центр компетенций и запустит платформу соцказначейства в Татарстане

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации региональных и муниципальных услуг и запустить региональную платформу социального казначейства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы считаем, что в принципе можно создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг", - сказал Шадаев, принимая участие в режиме видеосвязи в итоговой коллегии Минцифры Татарстана.
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По мнению министра, ту практику, которую Татарстан нарабатывает в области цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг, надо распространять среди других регионов.
"И второе наше предложение… включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства", - добавил Шадаев. Данному проекту, по его словам, уделяется особое внимание и президентом, и председателем правительства страны.
Шадаев отметил, что платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот, сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным и обоснованным для того, чтобы можно было перейти к предоставлению льгот действительно по критериям нуждаемости.
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ЭкономикаТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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