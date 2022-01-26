https://ria.ru/20220126/tashkent-1769599469.html

В Ташкенте полностью восстановили теплоснабжение после блэкаута

В Ташкенте полностью восстановили теплоснабжение после блэкаута - РИА Новости, 26.01.2022

В Ташкенте полностью восстановили теплоснабжение после блэкаута

Теплоснабжение полностью восстановлено в Ташкенте после массового отключения электроэнергии в Узбекистане накануне, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:41

2022-01-26T13:41

2022-01-26T14:02

ташкент

энергоавария в центральной азии

в мире

таджикистан

туркмения

telegram (приложение)

жкх

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ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Теплоснабжение полностью восстановлено в Ташкенте после массового отключения электроэнергии в Узбекистане накануне, сообщает в среду пресс-служба жилищно-коммунального обслуживания страны.В Узбекистане 25 января в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее минэнерго республики уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."Теплоснабжение Ташкента восстановлено на 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в столице Узбекистана восстановлены все котельные, которые подают тепло в более чем 9 тысяч многоквартирных домов.Минувшей ночью в Ташкенте было полностью восстановлено энергоснабжение и подача воды.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220125/tashkent-1769398840.html

ташкент

таджикистан

туркмения

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ташкент, энергоавария в центральной азии, в мире, таджикистан, туркмения, telegram (приложение), жкх