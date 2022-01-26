https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей - РИА Новости, 26.01.2022
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей
Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:26
2022-01-26T03:26
2022-01-26T07:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр горелов
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388242_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_05bd5f52275871815337c25810cab3cc.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее он сообщил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.Наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_632ec198f55a801ff53d45f085263a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
03:26 26.01.2022 (обновлено: 07:26 26.01.2022)
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей
Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: при "омикроне" у детей нередко поражаются бронхи