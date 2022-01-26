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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей - РИА Новости, 26.01.2022
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей
Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:26
2022-01-26T07:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр горелов
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее он сообщил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.Наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
03:26 26.01.2022 (обновлено: 07:26 26.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: при "омикроне" у детей нередко поражаются бронхи

© Depositphotos / AndrewLozovyiМама дает лекарства ребенку
Мама дает лекарства ребенку - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Мама дает лекарства ребенку
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ранее он сообщил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.
"Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея", - сказал Горелов.
Наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 20:58Распространение коронавируса
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр ГореловОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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