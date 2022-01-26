https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей - РИА Новости, 26.01.2022

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности "омикрона" для детей

Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:26

2022-01-26T03:26

2022-01-26T07:26

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр горелов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее он сообщил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.Наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса