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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
Скрытый омикрон. Что нужно знать
Врач предупредил об опасности "скрытого" омикрона - РИА Новости, 26.01.2022
Скрытый омикрон. Что нужно знать
Предположительно новую разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1. Об этом порталу Abc news рассказал... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:11
2022-01-26T22:57
распространение коронавируса
в мире
гарвардский университет
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Предположительно новую разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1. Об этом порталу Abc news рассказал специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн."Обычные тесты COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип. &lt;…&gt; "Омикрон" имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод", — объяснил он.При этом, по словам медика, разновидность BA.2 все еще можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования. Тогда как пациентам достаточно сдать экспресс- или ПЦР-тест, который в любом случае укажет на вирус в организме, независимо от подтипа.Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемого варианта, уточнив, что оригинальная линия "омикрона" — BA.1— преобладает в Великобритании и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220126/delta-1769671139.html
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в мире, гарвардский университет, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
21:11 26.01.2022 (обновлено: 22:57 26.01.2022)
 
Врач предупредил об опасности "скрытого" омикрона

Врач Браунштейн: омикрон-штамм коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем BA.1

© REUTERS / Christian HartmannЛюди в защитных масках на улице в Париже, Франция
Люди в защитных масках на улице в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
Люди в защитных масках на улице в Париже, Франция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Предположительно новую разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1. Об этом порталу Abc news рассказал специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн.
"Обычные тесты COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип. <…> "Омикрон" имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод", — объяснил он.
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При этом, по словам медика, разновидность BA.2 все еще можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования. Тогда как пациентам достаточно сдать экспресс- или ПЦР-тест, который в любом случае укажет на вирус в организме, независимо от подтипа.
Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемого варианта, уточнив, что оригинальная линия "омикрона" — BA.1— преобладает в Великобритании и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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Распространение коронавирусаВ миреГарвардский университетКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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