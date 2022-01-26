Скрытый омикрон. Что нужно знать

21:11 26.01.2022 (обновлено: 22:57 26.01.2022)
Врач предупредил об опасности "скрытого" омикрона
Врач Браунштейн: омикрон-штамм коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем BA.1
Люди в защитных масках на улице в Париже, Франция
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Предположительно новую разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1. Об этом порталу Abc news рассказал специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн.
"Обычные тесты COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип. <…> "Омикрон" имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод", — объяснил он.
При этом, по словам медика, разновидность BA.2 все еще можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования. Тогда как пациентам достаточно сдать экспресс- или ПЦР-тест, который в любом случае укажет на вирус в организме, независимо от подтипа.
Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемого варианта, уточнив, что оригинальная линия "омикрона" — BA.1— преобладает в Великобритании и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.