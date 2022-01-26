https://ria.ru/20220126/omikron-1769633458.html
В Ненецком округе выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Ненецком округе выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 26.01.2022
В Ненецком округе выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Появление штамма коронавируса "омикрон" зафиксировали в Ненецком округе, начали болеть дети, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своих аккаунтах в соцсетях. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:08
2022-01-26T16:08
2022-01-26T16:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
нарьян-мар
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ненецкий автономный округ
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юрий бездудный
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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон" зафиксировали в Ненецком округе, начали болеть дети, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своих аккаунтах в соцсетях."Штамм "омикрон" зашёл в наш округ. Начали болеть дети", - сообщил Бездудный.Он отметил, что ситуация в школах Нарьян-Мара и посёлка Искателей напряженная, в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу он дал поручение руководителю окружного департамента здравоохранения Елене Левиной организовать работу взрослой и детской поликлиник."В других населённых пунктах НАО ситуация пока стабильная. Поэтому школьники продолжат учиться в очном режиме. Предложил отменить все командировки в села, чтобы не завезти туда вирус", - отметил губернатор.Глава региона также добавил, что закрывать малый и средний бизнес пока не планируется, но будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html
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коронавирус covid-19, общество, нарьян-мар, здоровье - общество, ненецкий автономный округ, россия, юрий бездудный, омикрон-штамм коронавируса
16:08 26.01.2022 (обновлено: 16:24 26.01.2022)
В Ненецком округе выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Ненецком округе выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса