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Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко
Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко - РИА Новости, 26.01.2022
Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко
Штамм коронавируса "омикрон" в России начинает доминировать, заболеваемость COVID-19 будет расти, заявил заместитель президента Российской академии образования, РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:13
2022-01-26T12:13
2022-01-26T12:13
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геннадий онищенко
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в России начинает доминировать, заболеваемость COVID-19 будет расти, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."И у нас он доминировать начинает", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе видеомоста на тему "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?".Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией будет продолжать расти.
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Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко
Академик РАН Онищенко: омикрон-штамм коронавируса начинает доминировать в России