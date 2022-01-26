https://ria.ru/20220126/omikron-1769575743.html

Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко

Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко - РИА Новости, 26.01.2022

Омикрон-штамм начинает доминировать в России, заявил Онищенко

Штамм коронавируса "омикрон" в России начинает доминировать, заболеваемость COVID-19 будет расти, заявил заместитель президента Российской академии образования, РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:13

2022-01-26T12:13

2022-01-26T12:13

распространение коронавируса

общество

геннадий онищенко

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российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в России начинает доминировать, заболеваемость COVID-19 будет расти, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."И у нас он доминировать начинает", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе видеомоста на тему "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?".Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией будет продолжать расти.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

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