https://ria.ru/20220126/omikron-1769545679.html
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 13 российских регионах
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 13 российских регионах - РИА Новости, 26.01.2022
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 13 российских регионах
Тринадцать регионов России на утро среды официально не информировали о выявлении случаев заболевания "омикрона", за прошедшие сутки только Костромская область... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:27
2022-01-26T09:27
2022-01-26T09:27
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
новосибирская область
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тринадцать регионов России на утро среды официально не информировали о выявлении случаев заболевания "омикрона", за прошедшие сутки только Костромская область сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные РИА Новости.Во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 68 регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что удельный вес "дельты" в различных регионах РФ пока достаточно высок, поэтому "сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон", так и более тяжело протекающим вариантом "дельта".Больше всего регионов, не подтверждавших "омикрон", теперь в Дальневосточном федеральном округе, где их шесть: Еврейская автономная область, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края.Пять регионов, не сталкивавшихся с новым штаммов коронавируса, в Центральном федеральном округе. Учреждения медицины продолжаются готовиться к его приходу в Тульской, Ивановской, Тверской, Белгородской и Курской областях. Большинство властей этих регионов предполагали, что "омикрон" уже у них циркулирует, но его пока не удалось подтвердить официально.В Северо-Западном федеральном округе только Ненецкий автономный округ официально не выявил "омикрон"-штамм, однако губернатор Юрий Бездудный заявил, что клинические проявления этого заболевания у граждан указывают на него. Новосибирская область остается единственным регионом без "омикрона" в Сибирском федеральном округе.Все регионы Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов уже сообщали о выявлении случаев "омикрона".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
забайкальский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, забайкальский край, новосибирская область, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, юрий бездудный
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 13 российских регионах
Омикрон-штамм коронавируса пока официально не выявили в 13 российских регионах