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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html
Названы восемь препаратов для лечения штамма "омикрон"
Названы восемь препаратов для лечения штамма "омикрон" - РИА Новости, 26.01.2022
Названы восемь препаратов для лечения штамма "омикрон"
При лечении "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет Cell... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:07
2022-01-26T07:37
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
кипр
воз
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. При лечении "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет Cell Research со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.Изучение клеточных культур показало, что "омикрон" остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.Схемы лечения "омикрона"Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал ранее РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания".Врач напомнил, что единственным эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 остается вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утвержденные сроки.По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у людей с ослабленным иммунитетом при заражении омикрон-штаммом возможно тяжелое течение болезни."Омикрон"Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, включая Россию, он распространяется быстрее "дельты".Впоследствии стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.
https://ria.ru/20220123/shtamm-1769164717.html
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в мире, ботсвана, кипр, воз, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, андрей поздняков, омикрон-штамм коронавируса
06:07 26.01.2022 (обновлено: 07:37 26.01.2022)
 
Названы восемь препаратов для лечения штамма "омикрон"

Cell Research: против "омикрона" признали эффективными восемь противовирусных препаратов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи-реаниматологи
Врачи-реаниматологи - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи-реаниматологи
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. При лечении "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет Cell Research со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.
Изучение клеточных культур показало, что "омикрон" остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.
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Схемы лечения "омикрона"

Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал ранее РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания".
Врач напомнил, что единственным эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 остается вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утвержденные сроки.
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у людей с ослабленным иммунитетом при заражении омикрон-штаммом возможно тяжелое течение болезни.
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"Омикрон"

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, включая Россию, он распространяется быстрее "дельты".
Впоследствии стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.
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