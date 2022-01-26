https://ria.ru/20220126/kravtsov-1769612782.html

Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов

Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов - РИА Новости, 26.01.2022

Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов

Дети рождаются добрыми и хорошими, "трудными" их делают взрослые, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:33

2022-01-26T14:33

2022-01-26T15:24

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дети рождаются добрыми и хорошими, "трудными" их делают взрослые, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Трудный ребенок он не потому, что он трудный. А потому что мы, взрослые, сделали его таким. Вот я в этом глубоко убежден", - сказал Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.По его мнению, дети рождаются добрыми, хорошими, отзывчивыми, но могут попасть в условия, когда их не понимают дома или в школе, "и отсюда возникают те проблемы, которые потом перерастают в трагедию".

https://ria.ru/20220126/shkoly-1769551438.html

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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование, социальный навигатор