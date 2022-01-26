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Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов
Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов - РИА Новости, 26.01.2022
Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов
Дети рождаются добрыми и хорошими, "трудными" их делают взрослые, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:33
2022-01-26T14:33
2022-01-26T15:24
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дети рождаются добрыми и хорошими, "трудными" их делают взрослые, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Трудный ребенок он не потому, что он трудный. А потому что мы, взрослые, сделали его таким. Вот я в этом глубоко убежден", - сказал Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.По его мнению, дети рождаются добрыми, хорошими, отзывчивыми, но могут попасть в условия, когда их не понимают дома или в школе, "и отсюда возникают те проблемы, которые потом перерастают в трагедию".
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование, социальный навигатор
14:33 26.01.2022 (обновлено: 15:24 26.01.2022)
Сами взрослые делают детей трудными, считает Кравцов
Министр просвещения Кравцов: дети рождаются добрыми, трудными их делают взрослые