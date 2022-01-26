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В Петербурге допустили новые ограничения при ухудшении эпидситуации
В Петербурге допустили новые ограничения при ухудшении эпидситуации - РИА Новости, 26.01.2022
В Петербурге допустили новые ограничения при ухудшении эпидситуации
В случае ухудшения эпидситуации в Петербурге будет рассматриваться вопрос о введении дополнительных ограничений, сообщила главный государственный санитарный... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:01
2022-01-26T13:01
2022-01-26T13:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В случае ухудшения эпидситуации в Петербурге будет рассматриваться вопрос о введении дополнительных ограничений, сообщила главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то, естественно, будет рассматриваться вопрос о введении дополнительных ограничений", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Накануне городские власти ввели ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, несовершеннолетним в Петербурге запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате с 28 января по 13 февраля. Ранее введенные ограничения в Петербурге продлены до 31 марта.
https://ria.ru/20220124/peterburg-1769302464.html
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Петербурге допустили новые ограничения при ухудшении эпидситуации
Главный санврач Петербурга Башкетова допустила новые ограничения при ухудшении ситуации