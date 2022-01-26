14:22 26.01.2022 (обновлено: 16:10 26.01.2022)
Минпросвещения вернуло в учебный план День памяти жертв холокоста
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. День памяти жертв холокоста включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год Минпросвещения РФ, следует из опубликованного документа на сайте министерства.
Ранее президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) в календарь образовательных событий. Он выразил надежду, что "справедливость восторжествует".
"27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День памяти жертв холокоста", - говорится в документе.
Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.
В РЕК, комментируя решение ведомства, отметили, что уроки по истории холокоста в российских школах - традиционно важная часть мероприятий Недели памяти жертв холокоста, которая с 17 января по 4 февраля проводится в России уже в восьмой раз. Это цикл образовательных, культурных и просветительских мероприятий на федеральном уровне, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста.
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