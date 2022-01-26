https://ria.ru/20220126/kholokost-1769609866.html

Минпросвещения вернуло в учебный план День памяти жертв холокоста

Минпросвещения вернуло в учебный план День памяти жертв холокоста - РИА Новости, 26.01.2022

Минпросвещения вернуло в учебный план День памяти жертв холокоста

День памяти жертв холокоста включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год Минпросвещения РФ, следует из... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:22

2022-01-26T14:22

2022-01-26T16:10

религия

общество

ленинград

российский еврейский конгресс

освенцим

юрий каннер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. День памяти жертв холокоста включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год Минпросвещения РФ, следует из опубликованного документа на сайте министерства.Ранее президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) в календарь образовательных событий. Он выразил надежду, что "справедливость восторжествует"."27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День памяти жертв холокоста", - говорится в документе.Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.В РЕК, комментируя решение ведомства, отметили, что уроки по истории холокоста в российских школах - традиционно важная часть мероприятий Недели памяти жертв холокоста, которая с 17 января по 4 февраля проводится в России уже в восьмой раз. Это цикл образовательных, культурных и просветительских мероприятий на федеральном уровне, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста.

https://ria.ru/20211201/ravvin-1761670842.html

освенцим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, российский еврейский конгресс, освенцим, юрий каннер, россия