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Казахстан создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии

Казахстан создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.01.2022

Казахстан создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии

В Казахстане создана специальная комиссия для расследования причин аварии в энергосистеме, в результате которой было нарушено энергоснабжение южных регионов... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:04

2022-01-26T17:04

2022-01-26T17:14

казахстан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

южный регион (мальдивы)

в мире

шымкент

кызылординская область

жкх

энергоавария в центральной азии

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АЛМА-АТА, 26 янв - РИА Новости. В Казахстане создана специальная комиссия для расследования причин аварии в энергосистеме, в результате которой было нарушено энергоснабжение южных регионов республики, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики страны.Во вторник в Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алма-Ата и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии. Позже в тот же день подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена."В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО "КЕGOC" (госкомпания по управлению электросетями - ред.), приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия", - говорится в сообщении пресс-службы.Ожидается, что по результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия для недопущения подобных технологических нарушений в будущем, а также для повышения надежности функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана.

казахстан

южный регион (мальдивы)

шымкент

кызылординская область

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казахстан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), южный регион (мальдивы), в мире, шымкент, кызылординская область, жкх, энергоавария в центральной азии