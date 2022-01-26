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В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень

В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень - РИА Новости, 26.01.2022

В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень

В 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:37

2022-01-26T18:37

2022-01-26T18:37

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика адыгея

ярославская область

астраханская область

пензенская область

калининградская область

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В разрезе регионов сегодня ситуация разная. Она связан в том числе с постепенным распространением штамма "омикрон" по территории страны и продолжающимся циркулированием в регионах штамма "дельта". По итогам третьей недели в 35 регионах уровень госпитализации сложился выше, чем по Российской Федерации в целом", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства."При этом наиболее высокий уровень - более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев - отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, в Республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике. Более 40% - в Курской, Пензенской областях, Республике Марий Эл, более 50% - в Северной Осетии-Алании и более 60% - в Республике Тыва", - рассказала она.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

республика тыва

республика адыгея

ярославская область

астраханская область

пензенская область

калининградская область

курская область

республика калмыкия

тверская область

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