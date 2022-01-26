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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/gospitalizatsiya-1769670517.html
В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень
В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень - РИА Новости, 26.01.2022
В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень
В 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:37
2022-01-26T18:37
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика адыгея
ярославская область
астраханская область
пензенская область
калининградская область
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В разрезе регионов сегодня ситуация разная. Она связан в том числе с постепенным распространением штамма "омикрон" по территории страны и продолжающимся циркулированием в регионах штамма "дельта". По итогам третьей недели в 35 регионах уровень госпитализации сложился выше, чем по Российской Федерации в целом", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства."При этом наиболее высокий уровень - более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев - отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, в Республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике. Более 40% - в Курской, Пензенской областях, Республике Марий Эл, более 50% - в Северной Осетии-Алании и более 60% - в Республике Тыва", - рассказала она.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html
республика тыва
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общество, республика тыва, республика адыгея, ярославская область, астраханская область, пензенская область, калининградская область, курская область, республика калмыкия, тверская область, татьяна голикова, здоровье - общество, республика северная осетия - алания, республика марий эл, карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:37 26.01.2022
 
В 35 регионах число госпитализаций с COVID-19 превысило средний уровень

Голикова: в 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 35 регионах России уровень госпитализации сложился выше, чем в целом по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В разрезе регионов сегодня ситуация разная. Она связан в том числе с постепенным распространением штамма "омикрон" по территории страны и продолжающимся циркулированием в регионах штамма "дельта". По итогам третьей недели в 35 регионах уровень госпитализации сложился выше, чем по Российской Федерации в целом", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства.
"При этом наиболее высокий уровень - более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев - отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, в Республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике. Более 40% - в Курской, Пензенской областях, Республике Марий Эл, более 50% - в Северной Осетии-Алании и более 60% - в Республике Тыва", - рассказала она.
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика ТываРеспублика АдыгеяЯрославская областьАстраханская областьПензенская областьКалининградская областьКурская областьРеспублика КалмыкияТверская областьТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРеспублика Северная Осетия - АланияРеспублика Марий ЭлКарачаево-Черкесская республика (КЧР)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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