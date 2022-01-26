https://ria.ru/20220126/gaz-1769544744.html

В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута

В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута - РИА Новости, 26.01.2022

В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута

Ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) введены с 26 января в Узбекистане из-за последствий массового отключения... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:18

2022-01-26T09:18

2022-01-26T09:18

в мире

узбекистан

ташкент

узбекнефтегаз

энергоавария в центральной азии

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ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) введены с 26 января в Узбекистане из-за последствий массового отключения электричества в стране накануне, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики.В Узбекистане во вторник в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее минэнерго уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."Для стабильного обеспечения потребителей электроэнергией, производимый природный газ в полном объеме будет направляться тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению", - добавили в пресс-службе.Ранее АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб"), оператор поставок газа в республике, сообщило, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за блэкаута. По данным компании накануне была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", что привело к снижению давления в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

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в мире, узбекистан, ташкент, узбекнефтегаз, энергоавария в центральной азии