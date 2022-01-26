В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута
Минэнерго Узбекистана ввело ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута
Вид на город Ташкент, столицу Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) введены с 26 января в Узбекистане из-за последствий массового отключения электричества в стране накануне, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики.
В Узбекистане во вторник в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее минэнерго уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
"С сегодняшнего дня вводятся временные ограничения на работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей", - говорится в сообщении минэнерго для СМИ. По данным ведомства, со среды также временно приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям.
"Для стабильного обеспечения потребителей электроэнергией, производимый природный газ в полном объеме будет направляться тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению", - добавили в пресс-службе.
Ранее АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб"), оператор поставок газа в республике, сообщило, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за блэкаута. По данным компании накануне была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", что привело к снижению давления в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.