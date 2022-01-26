08:40 26.01.2022 (обновлено: 08:41 26.01.2022)
В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сообщили о перебоях с газом
Поставщики сообщили о перебоях с газом в ряде регионов Узбекистана после блэкаута
Горелка газовой плиты. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за последствий массового отключения электричества в стране накануне, сообщается в среду в Telegram-канале АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб"), оператор поставок газа в республике.
Ранее минэнерго Узбекистана сообщало, что 25 января в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
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"В настоящее время в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте наблюдается снижение поставок природного газа или его отсутствие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.
В пресс-службе напомнили, что 25 января из-за блэкаута была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз". "Это привело к снижению давления в магистральных газопроводах АО "Узтрансгаз" и в местных сетях "Худудгазтаъминот", - отметили в компании.
"Принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям", - добавили в пресс-службе.
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.