https://ria.ru/20220126/gaz-1769541099.html

В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сообщили о перебоях с газом

В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сообщили о перебоях с газом - РИА Новости, 26.01.2022

В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сообщили о перебоях с газом

Перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за последствий массового отключения электричества в стране накануне, сообщается в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:40

2022-01-26T08:40

2022-01-26T08:41

в мире

узбекистан

узбекнефтегаз

ташкентская область

энергоавария в центральной азии

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ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за последствий массового отключения электричества в стране накануне, сообщается в среду в Telegram-канале АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб"), оператор поставок газа в республике.Ранее минэнерго Узбекистана сообщало, что 25 января в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."В настоящее время в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте наблюдается снижение поставок природного газа или его отсутствие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.В пресс-службе напомнили, что 25 января из-за блэкаута была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз". "Это привело к снижению давления в магистральных газопроводах АО "Узтрансгаз" и в местных сетях "Худудгазтаъминот", - отметили в компании."Принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям", - добавили в пресс-службе.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769431835.html

https://ria.ru/20220125/avariya-1769436869.html

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в мире, узбекистан, узбекнефтегаз, ташкентская область, энергоавария в центральной азии