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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/dolin-1769582735.html
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой - РИА Новости, 26.01.2022
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой
Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:43
2022-01-26T13:43
культура
олег меньшиков
новости культуры
театр
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
александр петров (актер)
антон лапенко
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook. Долин ставил спектакль "Двенадцатая ночь", но был отстранен худруком, как говорит режиссер, "на финишной прямой, когда спектакль был практически готов". "Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Выбранный вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню это смс сообщение), отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые", — написал Олег Долин.По его словам, репетиции с командой Меньшикова должны были начаться за девять дней до премьеры из-за новогодних праздников и отпуска, в который уехал худрук."Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость", — пишет постановщик.Долин не стал скрывать, что во время работы у них были споры "по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии". Но постановщик считает, что выпуск спектакля всегда сопряжен с различными сложностями, которые он "привык решать и брать при этом ответственность на себя". "Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", — недоумевает Долин.Произошедшее режиссер также назвал "бандитским захватом". Так как Меньшиков в отпуске до конца января, по данным Долина, режиссер убежден, что спектакль "брошен". "Ну, пересадите вы музыкантов в ложу, как вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден", — полагает режиссер.Долин также раскрыл, что ему ничего не заплатили за работу.Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг театра имени Ермоловой за последнее время. В ноябре стало известно об увольнении нескольких артистов. Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.В момент написания статьи на сайте театра не обозначена творческая группа, работавшая над постановкой, только занятые в ней артисты, в том числе Олег Меньшиков, Александр Петров, Стася Милославская, Антон Лапенко и Александра Бортич.
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олег меньшиков, новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, александр петров (актер), антон лапенко
13:43 26.01.2022
 
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой

Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Валерий МельниковОлег Долин и Олег Меньшиков
Олег Долин и Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook.
Долин ставил спектакль "Двенадцатая ночь", но был отстранен худруком, как говорит режиссер, "на финишной прямой, когда спектакль был практически готов".
"Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Выбранный вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню это смс сообщение), отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые", — написал Олег Долин.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
По его словам, репетиции с командой Меньшикова должны были начаться за девять дней до премьеры из-за новогодних праздников и отпуска, в который уехал худрук.
"Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость", — пишет постановщик.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Долин не стал скрывать, что во время работы у них были споры "по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии". Но постановщик считает, что выпуск спектакля всегда сопряжен с различными сложностями, которые он "привык решать и брать при этом ответственность на себя".
"Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", — недоумевает Долин.
Произошедшее режиссер также назвал "бандитским захватом".
"Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят. Я провел множество репетиций в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря. Но на выпуске спектакль был у меня вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно", — утверждает Долин.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Так как Меньшиков в отпуске до конца января, по данным Долина, режиссер убежден, что спектакль "брошен".
"Ну, пересадите вы музыкантов в ложу, как вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден", — полагает режиссер.
Долин также раскрыл, что ему ничего не заплатили за работу.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг театра имени Ермоловой за последнее время. В ноябре стало известно об увольнении нескольких артистов.
Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
В момент написания статьи на сайте театра не обозначена творческая группа, работавшая над постановкой, только занятые в ней артисты, в том числе Олег Меньшиков, Александр Петров, Стася Милославская, Антон Лапенко и Александра Бортич.
Выставка театра Ермоловой в ГУМ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 21:15Культура
В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов
 
КультураОлег МеньшиковНовости культурыТеатрМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойАлександр Петров (актер)Антон Лапенко
 
 
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