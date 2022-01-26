Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook.
Долин ставил спектакль "Двенадцатая ночь", но был отстранен худруком, как говорит режиссер, "на финишной прямой, когда спектакль был практически готов".
"Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Выбранный вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню это смс сообщение), отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые", — написал Олег Долин.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
По его словам, репетиции с командой Меньшикова должны были начаться за девять дней до премьеры из-за новогодних праздников и отпуска, в который уехал худрук.
"Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость", — пишет постановщик.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Долин не стал скрывать, что во время работы у них были споры "по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии". Но постановщик считает, что выпуск спектакля всегда сопряжен с различными сложностями, которые он "привык решать и брать при этом ответственность на себя".
"Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", — недоумевает Долин.
Произошедшее режиссер также назвал "бандитским захватом".
"Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят. Я провел множество репетиций в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря. Но на выпуске спектакль был у меня вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно", — утверждает Долин.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Так как Меньшиков в отпуске до конца января, по данным Долина, режиссер убежден, что спектакль "брошен".
"Ну, пересадите вы музыкантов в ложу, как вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден", — полагает режиссер.
Долин также раскрыл, что ему ничего не заплатили за работу.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг театра имени Ермоловой за последнее время. В ноябре стало известно об увольнении нескольких артистов.
Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
В момент написания статьи на сайте театра не обозначена творческая группа, работавшая над постановкой, только занятые в ней артисты, в том числе Олег Меньшиков, Александр Петров, Стася Милославская, Антон Лапенко и Александра Бортич.