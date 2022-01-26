https://ria.ru/20220126/dolin-1769582735.html

Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой

Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой - РИА Новости, 26.01.2022

Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой

Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

культура

олег меньшиков

новости культуры

театр

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

александр петров (актер)

антон лапенко

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олег Долин написал открытое письмо художественному руководителю театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Оно опубликовано на странице режиссера в Facebook. Долин ставил спектакль "Двенадцатая ночь", но был отстранен худруком, как говорит режиссер, "на финишной прямой, когда спектакль был практически готов". "Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Выбранный вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню это смс сообщение), отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые", — написал Олег Долин.По его словам, репетиции с командой Меньшикова должны были начаться за девять дней до премьеры из-за новогодних праздников и отпуска, в который уехал худрук."Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость", — пишет постановщик.Долин не стал скрывать, что во время работы у них были споры "по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии". Но постановщик считает, что выпуск спектакля всегда сопряжен с различными сложностями, которые он "привык решать и брать при этом ответственность на себя". "Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", — недоумевает Долин.Произошедшее режиссер также назвал "бандитским захватом". Так как Меньшиков в отпуске до конца января, по данным Долина, режиссер убежден, что спектакль "брошен". "Ну, пересадите вы музыкантов в ложу, как вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден", — полагает режиссер.Долин также раскрыл, что ему ничего не заплатили за работу.Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг театра имени Ермоловой за последнее время. В ноябре стало известно об увольнении нескольких артистов. Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.В момент написания статьи на сайте театра не обозначена творческая группа, работавшая над постановкой, только занятые в ней артисты, в том числе Олег Меньшиков, Александр Петров, Стася Милославская, Антон Лапенко и Александра Бортич.

https://ria.ru/20211109/teatr-1758313734.html

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олег меньшиков, новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, александр петров (актер), антон лапенко