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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/uvolnenie-1758313447.html
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой - РИА Новости, 09.11.2021
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой
Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:11
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московский драматический театр имени м. н. ермоловой
культура
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена Бурханова.По словам актрисы, ее уволили 8 ноября в числе девяти артистов, до этого увольнения проходили в сентябре.По ее словам, некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.
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московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры
21:11 09.11.2021 (обновлено: 21:12 09.11.2021)
 
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой

Актриса Бурханова сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена Бурханова.
По словам актрисы, ее уволили 8 ноября в числе девяти артистов, до этого увольнения проходили в сентябре.
"Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования", - сказала актриса.
По ее словам, некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
8 ноября, 12:00
Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев
 
КультураМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойНовости культуры
 
 
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