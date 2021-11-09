https://ria.ru/20211109/uvolnenie-1758313447.html

Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой

Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой - РИА Новости, 09.11.2021

Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой

Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:11

2021-11-09T21:11

2021-11-09T21:12

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

культура

новости культуры

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена Бурханова.По словам актрисы, ее уволили 8 ноября в числе девяти артистов, до этого увольнения проходили в сентябре.По ее словам, некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры