https://ria.ru/20211109/uvolnenie-1758313447.html
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой - РИА Новости, 09.11.2021
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой
Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:11
2021-11-09T21:11
2021-11-09T21:12
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
культура
новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, они будут добиваться восстановления на работе через суд, заявила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена Бурханова.По словам актрисы, ее уволили 8 ноября в числе девяти артистов, до этого увольнения проходили в сентябре.По ее словам, некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html
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московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры
21:11 09.11.2021 (обновлено: 21:12 09.11.2021)
Актриса сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой
Актриса Бурханова сообщила об увольнении ряда артистов из Театра Ермоловой