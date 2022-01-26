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Борис Джонсон высказался о России. Стыдно стало сразу всему Западу
Бориса Джонсона обозвали "чудаком" после слов о России - РИА Новости, 26.01.2022
Борис Джонсон высказался о России. Стыдно стало сразу всему Западу
Британский ученый и телеведущий Майк Голсуорси назвал в Twitter "чудными" слова премьер-министра Бориса Джонсона о роли Лондона в "сопротивлении" Запада России. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:29
2022-01-26T17:29
2022-01-26T18:03
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Британский ученый и телеведущий Майк Голсуорси назвал в Twitter "чудными" слова премьер-министра Бориса Джонсона о роли Лондона в "сопротивлении" Запада России."Утверждение Джонсона о том, что британское правительство объединяет против России весь Запад, — это чудачество. Его не любят в Европе, ему не доверяет Байден. <…> Он с этим всем вообще никак не связан", — написал Голсуорси.Слова премьер-министра Великобритании об "объединении Запада" прозвучали во время выступления в парламенте.Накануне Борис Джонсон уже обращался к вопросу отношений с Россией. Он заявил, что собирается переговорить с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. В Кремле в ответ на это отметили, что Лондон официально не обращался к Москве по поводу такой беседы. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что Британия заинтересована в обсуждении трудной ситуации, которая сложилась сейчас в Европе.
https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html
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в мире, лондон, москва, великобритания, борис джонсон, россия
17:29 26.01.2022 (обновлено: 18:03 26.01.2022)
Бориса Джонсона обозвали "чудаком" после слов о России
Британского ученого Голсуорси удивили слова Джонсона об объединении Запада против России