https://ria.ru/20220126/britaniya-1769652803.html

Борис Джонсон высказался о России. Стыдно стало сразу всему Западу

Бориса Джонсона обозвали "чудаком" после слов о России - РИА Новости, 26.01.2022

Борис Джонсон высказался о России. Стыдно стало сразу всему Западу

Британский ученый и телеведущий Майк Голсуорси назвал в Twitter "чудными" слова премьер-министра Бориса Джонсона о роли Лондона в "сопротивлении" Запада России. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:29

2022-01-26T17:29

2022-01-26T18:03

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Британский ученый и телеведущий Майк Голсуорси назвал в Twitter "чудными" слова премьер-министра Бориса Джонсона о роли Лондона в "сопротивлении" Запада России."Утверждение Джонсона о том, что британское правительство объединяет против России весь Запад, — это чудачество. Его не любят в Европе, ему не доверяет Байден. <…> Он с этим всем вообще никак не связан", — написал Голсуорси.Слова премьер-министра Великобритании об "объединении Запада" прозвучали во время выступления в парламенте.Накануне Борис Джонсон уже обращался к вопросу отношений с Россией. Он заявил, что собирается переговорить с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. В Кремле в ответ на это отметили, что Лондон официально не обращался к Москве по поводу такой беседы. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что Британия заинтересована в обсуждении трудной ситуации, которая сложилась сейчас в Европе.

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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