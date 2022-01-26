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В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона
Лондон официально не запрашивал разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным, понимания о такой беседе пока нет, РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:38
2022-01-26T12:38
2022-01-26T12:57
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лондон официально не запрашивал разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным, понимания о такой беседе пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам."В основном, пока, насколько мне известно, никаких официальных обращений не было. Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание. Поэтому по Джонсону пока понимания нет", - заявил Песков.Также он прокомментировал возможный интерес британской стороны к наращиванию контактов."Видимо, британская сторона заинтересована в обсуждении той сложной ситуации, которая в Европе сейчас наблюдается. Может быть, в обсуждении тех инициатив, которые по гарантиям безопасности, которые были выдвинуты Россией - возможно это", - добавил Песков.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон, европа, лондон, россия
12:38 26.01.2022 (обновлено: 12:57 26.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона
Пресс-секретарь Песков: Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным